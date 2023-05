Partenaire d'Apple : les profits de Foxconn se sont effondrés au 1er trimestre de 2023

On parle souvent de Foxconn comme étant une entreprise intouchable en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices nets. Il faut dire que l'entreprise spécialisée dans l'assemblage des smartphones, tablettes, ordinateurs... a un portefeuille de clients plutôt bien garnis. Cependant, même avec des clients comme Apple, Amazon, Sony, Nintendo, Hewlett-Packard ou encore Microsoft, on n'est pas à l'abri d'un trimestre compliqué !

Un premier trimestre de 2023 catastrophique

Foxconn, l'un des plus grands fabricants de produits électroniques dans le monde monde, c'est aussi un partenaire de très longue date pour Apple. La société taïwanaise produit une grande partie des iPhone, iPad et MacBook d'Apple dans ses usines situées en Chine et en Inde. Avec des dizaines de milliers d'employés et une expertise en fabrication de pointe, Foxconn est l'un des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

En général, coopérer avec Apple permet de générer de gros chiffres d'affaires, cependant tout n'est pas toujours parfait... Les derniers résultats financiers de Foxconn ont été particulièrement décevants et alarmants. L'entreprise a enregistré chute de 56% des bénéfices au premier trimestre de 2023, la société a réalisé des bénéfices de 12,8 milliards de dollars taïwanais, loin des 29,1 milliards de dollars taïwanais prévus par les analystes. Foxconn a identifié cette faiblesse comme étant la cause directe d'une réduction de valeur de 17,3 milliards de dollars, en raison de sa participation de 34% dans la société japonaise d'électronique Sharp Corp.



Le président de Foxconn, Liu Young, a admis que ce trimestre était synonyme d'échec et a déclaré aux investisseurs : "À l'avenir, nous travaillerons plus dur sur la gestion de nos activités d'investissement." Malgré cette déception, la société prévoit une amélioration de ses bénéfices pour le deuxième trimestre de 2023, bien qu'elle devrait rester inférieure aux résultats du deuxième trimestre de l'année précédente.