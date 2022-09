iPhone 14 a plus de 1000€ ? La grille tarifaire pour la France est en fuite

Apple va dévoiler demain une nouvelle gamme d'iPhone, celle-ci est déjà présentée par les rumeurs comme étant un énorme rafraîchissement en termes de nouveautés et aussi... de prix ! En effet, qui dit inflation, dit forcément augmentation des tarifs, chaque pays dans le monde paiera son iPhone 14 plus cher. D'après une indiscrétion, voici les tarifs que nous allons avoir en France.

Les prix des iPhone 14 en France

Selon un rapport du site iPhon.fr, la France n'échappera pas à l'augmentation tarifaire des iPhone 14, les prix évolueront massivement par rapport aux iPhone 13 et réservent même quelques surprises.



Pour la première fois depuis la création de l'iPhone, Apple ne proposerait aucun modèle d'iPhone 14 à moins de 1 000€, le modèle le moins coûteux serait l'iPhone 14 à 1 029€ avec une capacité de stockage de 128 Go. Bien sûr, ces prix comprennent la TVA, sans cette taxe de 20%, l'iPhone 14 serait affiché à un tarif d'environ 823€.

Les tarifs des iPhone 14

Les prix des iPhone 13 sont les mêmes pour toutes les générations d'iPhone depuis un bon moment, Apple avait pris le soin de ne pas augmenter ses prix avant et pendant la pandémie Covid-19. Malheureusement, aujourd'hui les fournisseurs facturent plus cher à Apple de nombreux composants qu'on retrouve dans l'iPhone.

À cause de cela, la marge de bénéfice du géant californien se réduit et provoque une perte financière sur chaque iPhone vendu, c'est pour cela que l’on constate une grosse différence des prix pour cette année, car Apple n'accepte pas cette baisse conséquente de sa marge.

iPhone 14 : 1 029 € en 128 Go, 1 149 € en 256 Go et 1 379 € en 512 Go

iPhone 14 Max : 1 129 € en 128 Go, 1 249 € en 256 Go et 1 479 € en 512 Go

iPhone 14 Pro : 1 279 € en 128 Go, 1 399 € en 256 Go et 1 629 € en 512 Go

iPhone 14 Pro Max : 1 379 € en 128 Go, 1 499 € en 256 Go et 1 729 € en 512 Go

Ces prix qui paraissent globalement excessifs représentent une augmentation de 120€ sur tous les modèles par rapport à la grille tarifaire en vigueur pour les iPhone 13.



Est-ce que ces hausses tarifaires vont pousser certains clients à abandonner l'idée d'acheter l'un des iPhone 14 ?

Il y a de fortes chances qu'ils soient nombreux à soit reporter leur renouvellement vers l'un des iPhone 15 en 2023 ou à favoriser d'autres solutions comme le paiement en plusieurs fois, la location ou encore le reconditionné (mais pour ce dernier, il faudra attendre plusieurs mois).



Cette rumeur est à prendre avec des pincettes, car rien n'a été officialisé pour le moment, toutefois, iPhon.fr qui dévoile cette indiscrétion en avant-première assure que la source derrière cette révélation a pu lui présenter des documents confidentiels qui mentionnaient ouvertement ces nouveaux tarifs pour la France.

