Friday Night Baseball reprend sur Apple TV+ le 7 avril 2023

Apple et la Major League Baseball (MLB) ont annoncé aujourd'hui que "Friday Night Baseball", un double programme hebdomadaire, sera disponible pour tous les abonnés à Apple TV+ les vendredis de la saison régulière. Les fans de 60 pays et régions pourront profiter de deux matchs de premier plan pendant 25 semaines, sans restriction de diffusion locale.



"Friday Night Baseball" débutera la saison 2023 le vendredi 7 avril, avec les Texas Rangers contre les Chicago Cubs pour le match inaugural de jour de "Friday Night Baseball" au Wrigley Field de Chicago, et les San Diego Padres contre les Atlanta Braves. Apple et la MLB ont également annoncé le programme de "Friday Night Baseball" pour la première moitié de la saison, jusqu'au 30 juin.

La Major League Baseball est de retour

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, a déclaré :

Nous avons hâte que Friday Night Baseball reprenne et nous sommes impatients que les fans découvrent toutes les nouveautés que nous apportons cette saison. Apple TV+ a vraiment quelque chose à offrir à chacun, de deux matchs de baseball en direct tous les vendredis soirs à une liste incroyable de films et de séries originaux primés - il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'inscrire.

Cette saison, "Friday Night Baseball" sera présenté par Wayne Randazzo (play-by-play), Dontrelle Willis (analyste), Heidi Watney (journaliste sur la ligne de touche), Alex Faust (play-by-play), Ryan Spilborghs (analyste) et Tricia Whitaker (journaliste sur la ligne de touche).



La couverture en direct de l'avant et de l'après-match sera à nouveau assurée par Lauren Gardner et Siera Santos. Les anciens joueurs de la MLB Xavier Scruggs et Matt Joyce seront les analystes aux côtés du journaliste de baseball Russell Dorsey. Brian Gorman et Dale Scott - tous deux anciens arbitres de la MLB - se joindront à eux pour analyser les nouvelles règles de la MLB pour la saison.

Pour mémoire, Apple rappelle que chaque match sera filmé par des caméras ultramodernes qui présenteront des images vivantes en direct et offriront un son immersif en 5.1 avec l'option Spatial Audio. "Friday Night Baseball" utilisera à nouveau des caméras drones pour de superbes prises de vue aériennes du stade, ainsi que des micros joueurs et des micros au niveau du terrain pour immerger les fans dans le jeu et l'atmosphère du stade. Les fans des États-Unis et du Canada auront également la possibilité d'écouter les émissions radiophoniques locales des équipes locale et extérieure pendant les matchs du "Friday Night Baseball".

Le prix de la MLB

La saison dernière, Apple a mis gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs le programme Friday Night Baseball, qui pouvait être regardé par toute personne disposant d'un identifiant Apple et d'un accès à l'application Apple TV. Cette "offre limitée dans le temps" n'existe plus. Pour 2023, un abonnement à l'Apple TV+ est nécessaire pour regarder les matchs.



Contrairement au Season Pass de la MLS, Friday Night Baseball n'est en supplément payant. Il s'agit simplement d'un avantage supplémentaire de l'abonnement Apple TV+ standard de 6,99 €/mois.

Suivre la MLB avec Apple

Pour les fans absolus de baseball, sachez qu'avec Apple News (toujours pas disponible en France), les clients peuvent facilement suivre la ligue et leurs équipes préférées dans My Sports, et regarder les temps forts personnalisés de la MLB directement dans l'application News. Chaque vendredi, les fans peuvent également accéder à un groupe d'articles sélectionnés, et regarder "Friday Night Baseball" directement dans l'application Apple TV s'ils sont abonnés à Apple TV+. Dans Apple Music, les fans peuvent trouver des listes de lecture officielles exclusives comprenant les chansons de départ des équipes de "Friday Night Baseball" de chaque semaine, ainsi qu'une collection de chansons classiques célébrant le baseball.



Qui regarde le baseball américain parmi vous ?