Échec d'Apple dans l'acquisition des droits de diffusion de la Premier League anglaise

Après l'accord avec la Major League Soccer (MLS), Apple a rapidement eu d'autres ambitions dans la diffusion sportive. Le géant californien a pris contact avec les responsables chargés de la diffusion de la Premier League pour obtenir les droits exclusifs mondiaux. Malheureusement, le partenariat ne se fera pas !

Échec des négociations entre Apple et la Premier League

Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, a récemment annoncé qu'Apple ne poursuivra pas son intention initiale d’acheter les droits de diffusion de la Premier League anglaise. Malgré les spéculations sur un possible accord après l'expiration du contrat actuel avec Sky Sports et BT Sport en 2025, la firme de Cupertino a clairement indiqué qu'elle n'allait pas dans cette direction.



Le coût estimé pour l'acquisition des droits de diffusion de la Premier League est évalué à environ 3,8 milliards de dollars par saison. Malgré la taille et les ressources d'Apple, cette somme représente un investissement considérable. De plus, Apple semble préférer des accords plus globaux, semblables à celui établi avec la Major League Soccer pour Apple TV+, plutôt que des forfaits limités à une région ou une ligue spécifique.

Cue a souligné l'importance d'un partenariat global et la nécessité d'investir massivement pour créer un impact majeur.

Nous sommes une entreprise mondiale, nous avons un grand nombre de clients dans tous les pays du monde. Ce n'est pas excitant pour moi d'avoir quelque chose qu'une personne peut avoir, mais qu'une autre ne peut pas.

Si l'idée d'un contrat avec la Premier League n'est pas totalement exclue, Cue a clairement indiqué qu'il était hautement improbable qu'Apple conclue un accord avec une ligue qui n'opère que dans un pays spécifique ou un petit sous-ensemble de pays. Cette position s'aligne sur la stratégie actuelle d'Apple qui cherche à obtenir des droits de diffusion qui peuvent être distribués à l'échelle internationale, permettant ainsi à un plus grand nombre de ses clients d'y accéder.



Eddy Cue a également expliqué que l'objectif d'Apple n'est pas de combler des absences de contenus, mais de rassembler beaucoup d'utilisateurs afin de créer de grands succès, comme ce fut le cas avec la Major League Soccer (MLS).



