Apple veut les droits de diffusion de l'Eredivisie, la ligue 1 néerlandaise

Apple investit énormément dans le sport ces derniers temps, et il semble que la société veuille aller encore plus loin. Après avoir confirmé le lancement du Season Pass de la MLS sur l'application Apple TV pour l'année prochaine, la société envisagerait maintenant d'acquérir les droits de diffusion du championnat de football néerlandais, la Eredivisie.

Apple veut dribbler Netflix et Amazon

L'information provient de Chris Woerts, "spécialiste du marketing sportif bien informé" et homme d'affaires réputé aux Pays-Bas. Selon iCreate qui rapporte ses dires, Apple a discuté de la possibilité de diffuser les matchs de l'Eredivisie sur sa plateforme.



Les détails ne sont pas encore clairs, mais Woerts a déclaré qu'une compétition sérieuse était en cours pour acquérir les droits de diffusion de l'Eredivisie, car Netflix et Amazon sont également intéressés. Actuellement, les droits de diffusion appartiennent à ESPN. Quel que soit le gagnant, l'accord devrait coûter entre 150 et 200 millions d'euros par an.



L'accord actuel avec ESPN dure jusqu'en 2024, ce qui signifie que si Apple gagne, le contenu de l'Eredivisie ne sera probablement pas disponible sur l'application Apple TV avant 2025. En tout cas, cette rumeur paraît plus que probable compte tenu des récentes actions de la société.

Le sport fait désormais partie d'Apple TV

Après avoir confirmé un accord avec la Major League Soccer, Apple a annoncé au début du mois les prix et la disponibilité de la MLS sur l'application Apple TV. Les matchs seront disponibles à partir du 1er février 2023 pour 14,99 dollars par mois, ou 99 dollars pour la saison entière. Les abonnés Apple TV+ pourront bénéficier d'une réduction sur l'abonnement, qui coûtera 12,99 dollars par mois ou 79 dollars pour la saison.



Outre la MLS, Apple a également proposé les matchs du vendredi de la Major League Baseball (MLB) aux abonnés Apple TV+ cette année. L'entreprise aurait également négocié les droits de diffusion de NFL Sunday Ticket, qui pourraient coûter 3,5 milliards de dollars par an à Apple. Les contenus sportifs attirent non seulement davantage d'abonnés à Apple TV+, mais aussi des revenus publicitaires potentiels.



Prochaine étape, les droits de diffusion de la Ligue 1, de la Premier League, du Calcio et de la Liga...