Apple en pourparlers avec la LFP pour les droits TV de la Ligue 1

Sans oublier que cela permettrait de chiper le gâteau à Amazon , pour le plus grand bonheur de la firme de Cupertino. Pour rappel, le président de la LFP, Vincent Labrune, a pour objectif d'atteindre les 800 millions d'euros sur cette vente. Un chiffre jugé bien trop élevé par rapport au service proposé, mais qui n'a pas de quoi effrayer Apple. Une affaire à suivre de près dans les semaines à venir. Précisons que la LFP prend contact avec d'autres médias dans cette période de recherche, même si personne n'avait prévu qu'Apple répondrait au téléphone. La Ligue 1 sur Apple TV, ça vous chauffe ?

Selon les informations de RMC Sport , Apple discute en ce moment avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) au sujet de la Ligue 1 Uber Eats. Bien qu'Apple n'ait jamais manifesté publiquement son intérêt pour le championnat français de football, RMC confirme que des rendez-vous téléphoniques se font nombreux ces derniers jours. Actuellement, peu de droits sportifs "populaires" sont en ventes, ce qui enquiquine Apple qui souhaite passer la seconde sur ce créneau. La Ligue 1 n'est pas le championnat de football le plus suivi au monde, mais elle a le mérite d'être assez cotée en plus d'être à la recherche d'un diffuseur international pour la période 2024-2029.

D'après RMC, Apple prend la température auprès de la LFP concernant les droits TV internationaux de la Ligue 1 Uber Eats. Face à la difficulté d'obtenir ceux de la Premier League ou encore de la F1, la pomme pourrait commencer plus en douceur par chez nous.

