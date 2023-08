Apple en pourparlers avec le gouvernement indien

Apple n'a plus le choix, il faut absolument trouver un terrain d'entente avec le gouvernement indien au sujet de la production d'iPhone. Les réunions s'enchaînent et les discussions s'intensifient pour en sortir gagnant-gagnant.

Apple négocie avec l'Inde

Depuis plusieurs années, Apple délocalise petit à petit une partie de sa production d'iPhone vers l'Inde. Totalement dépendante de la Chine en ce qui concerne la fabrication, la société dirigée par Tim Cook souhaite absolument se diversifier pour éviter tout un tas de problèmes.



Récemment, le gouvernement indien a mis en place des restrictions concernant l'importation de produits technologiques. Une décision aussi brutale qu'inattendue qui n'est pas du tout du goût d'Apple. La pomme s'est d'ailleurs alliée à d'autres sociétés en signant une lettre de protestation contre ces nouvelles règles.

En attendant, Apple intensifie les discussions avec le gouvernement du pays pour tenter de trouver un compromis et surtout de ne pas ralentir son rythme d'implantation. Ces derniers jours, une réunion "secrète" s'est tenue entre dirigeants d'Apple et le ministère des Finances indien.



En avril 2023, Tim Cook a rencontré Narendra Modi, Premier ministre indien. De quoi penser qu'une issue positive est largement envisageable dans ce dossier. Pour rappel, Apple a pour le moment déplacé environ 8 % de toute sa production d'iPhone vers l'Inde. Le ministre du Commerce du pays estime qu'il est possible d'atteindre les 25 %.