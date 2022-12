Le groupe indien Tata va ouvrir 100 magasins Apple exclusifs

Le conglomérat indien Tata Group prévoit d'ouvrir 100 magasins à travers le pays qui vendront uniquement des produits Apple, une sorte d'Apple Store mais géré par le géant local d'après les informations rapporté ce lundi par The Economic Times, citant deux personnes au coeur de l'affaire.

Infiniti Retail va gérer les "Apple Store" indiens

La société Infiniti Retail du groupe Tata, qui gère la chaîne de magasins d'électronique grand public Croma, sera un revendeur agréé par Apple et installera des magasins dans les centres commerciaux, les rues commerçantes et les quartiers, soit exactement ce qu'aurait fait Apple avec ses propres magasins.

Tata a entamé des pourparlers avec des centres commerciaux haut de gamme et des rues principales et les conditions de location comprennent des détails sur les marques et les magasins qui ne peuvent pas être ouverts près de ces points de vente.

Apple et Tata Group n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, ce qui, souvent, signifie que l'information est avérée.



Une annonce encore non officielle qui intervient moins de deux semaines après les pourparlers entre le groupe Tata et Wistron afin de racheter la seule usine de fabrication de ce dernier en Inde pour un montant pouvant atteindre 50 milliards de roupies (605 millions de dollars). Wistron est le principal assembleur d'Apple dans le pays, la marque produisant des iPhone depuis quelques années et surtout l'iPhone 14 cette année, quasiment en même temps qu'en Chine. De quoi alimenter le marché local et bientôt exporter à l'étranger.