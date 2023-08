Apple signe une lettre contre les restrictions imposées par l'Inde

Apple, et bien d'autres entreprises américaines comme Intel, se sont alliées pour protester contre l'introduction soudaine par l'Inde de restrictions à l'importation de produits technologiques le mois dernier, affirmant que cette mesure nuirait aux ambitions de New Delhi de devenir un centre de production mondial et porterait préjudice aux consommateurs, comme le rapporte Bloomberg.

Apple a besoin de l'Inde

Dans une lettre envoyée aux autorités américaines cette semaine, huit groupes commerciaux ont demandé au gouvernement de Joe Biden d'exhorter l'Inde à reconsidérer sa politique. À partir du 1er novembre, le pays imposera une nouvelle exigence de licence pour les importations de produits de type "ordinateur", couvrant tout, des ordinateurs portables aux tablettes en passant par les serveurs et les composants de centres de données. Si l'iPhone n'est pas menacé, l'iPad et le Mac sont parfaitement dans la cible.

L'Inde n'a pas donné la raison de ce changement de règles, mais cette mesure est considérée comme un effort pour stimuler la fabrication locale, constituant un autre volet de la campagne "Made in India" du Premier ministre Narendra Modi visant à encourager la fabrication nationale dans le secteur technologique.



En tant que deuxième pays du monde par sa population, l'Inde est un marché très convoité. On comprend donc pourquoi les grandes entreprises américaines comme Apple et Intel ont déclaré que cette mesure "pourrait perturber considérablement le commerce, entraver les efforts visant à intégrer plus étroitement l'Inde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et nuire aux entreprises et aux consommateurs des deux pays", selon un mémo commun vu par notre confrère de Bloomberg. À l'origine, cette politique devait entrer en vigueur immédiatement au début du mois, mais les autorités ont accordé aux entreprises concernées un sursis de trois mois pour leur permettre d'obtenir les licences requises.



Des groupes industriels américains, dont le Information Technology Industry Council, le National Association of Manufacturers, et le Semiconductor Industry Association, se sont opposés au projet de règles d'octroi de licences qui, selon eux, pourrait avoir une incidence sur l'expédition en Inde d'ordinateurs et de produits électroniques fabriqués aux États-Unis, entraver la libre circulation des marchandises et compliquer les opérations commerciales de tous les pays concernés.



Si les sociétés en question sont tout à fait prêtes à se plier à certaines règles, la lettre signée par Apple demande à ce que cela se fasse dans un "climat réglementaire prévisible". En effet, il n'est pas viable de devoir s'adapter du jour au lendemain, surtout pour de si grandes entreprises qui ont mis en place des processus stricts et lourds afin de commercialiser leurs produits en Inde. Apple a pourtant des accords privilégiés pour la distribution en Inde, elle a notamment ouvert récemment les premiers Apple Store physiques, trois ans après avoir ouvert son Apple Store en ligne. La firme de Cupertino produit même localement plusieurs appareils dont le futur iPhone 15.