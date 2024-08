Apple remporte une première victoire contre NSO et ses logiciels espions

L'actualité juridique d'Apple est plus que soutenue ces derniers temps. Après la victoire contre Epic Games, la défaite contre Masimo, la firme de Cupertino vient de remporter la première manche dans son procès contre le fabricant de logiciels espions NSO Group. Le plus connu étant Pegasus.



En novembre 2021, Apple a intenté un procès à l'entité israélienne et à sa société mère en les accusant d'être responsables du ciblage des utilisateurs d'Apple avec des logiciels espions utilisés à des fins de surveillance.

Apple pourra poursuivre NSO aux USA

Le premier désaccord portait sur le lieu du procès. Le juge Donato n'a pas pris en compte la requête de NSO visant à renvoyer l'affaire d'Apple "à tous égards" et a rejeté les arguments du groupe selon lesquels Apple devrait être tenu de porter plainte en Israël, décidant au contraire que l'affaire se déroulerait aux États-Unis.



Le tribunal a également jugé qu'Apple avait suffisamment argumenté que NSO avait violé le Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) et la loi californienne sur la concurrence déloyale, rompu son contrat avec Apple, et que la société s'était injustement enrichie aux dépens d'Apple et de ses utilisateurs.



Dans son action en justice, Apple fournit des informations sur la manière dont le groupe NSO s'est infiltré dans les appareils des propriétaires d'iPhone et sur la manière dont il a utilisé le logiciel espion Pegasus pour ce faire. Pour sa part, Apple demande tout simplement une injonction permanente qui interdirait à NSO Group d'utiliser des logiciels, des services ou des appareils Apple.



Un porte-parole d'Apple a déclaré que cette victoire signifiait qu'Apple pouvait saisir la justice américaine pour demander des comptes à NSO et continuer à protéger les utilisateurs, les produits et l'infrastructure d'Apple contre des groupes de pirates informatiques. La firme de Cupertino juge en effet que NSO est un groupe pirate.

L'histoire de NSO et Apple

Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire qui a fait la une des journaux, NSO Group a créé un logiciel espion invasif connu sous le nom de "Pegasus" qui a été vendu à divers gouvernements mondiaux et a été utilisé pour accéder aux appareils de journalistes, d'avocats et de militants des droits de l'homme. De nombreuses personnalités ont été victimes de système et parfois des personnes très haut placée. Cela a valu de nombreux froids diplomatiques, par exemple entre la France et le Maroc.



Apple a joué sur deux tableaux. Elle a rassuré ses clients et aidé à comprendre la situation au FBI, tout en travaillant à la correction des failles exploitées par Pegasus depuis iOS 14.6. Et avec le mode isolement d'iOS 16, NSO a été complètement bloqué.



En plus d'intenter une action en justice contre NSO Group, Apple prévoit de verser 10 millions de dollars à des organisations qui mènent des recherches sur la cybersurveillance et qui défendent les droits de l'homme.



Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle d'Apple, déclarait en 2021 :

Des acteurs parrainés par des États, comme le NSO Group, dépensent des millions de dollars en technologies de surveillance sophistiquées sans rendre compte de leurs actes. Il faut que cela change.

Tout cela ne fait que commencer. La prochaine étape est fixée au 14 février, date à laquelle NSO devra répondre à la plainte d'Apple devant un tribunal américain.