Tim Cook répond au jeune indien sauvé grâce à l'Apple Watch après une chute de 40 m

C'est grâce son Apple Watch que le jeune indien de 17 ans, Smit Metha, a pu appeler à l'aide après avoir fait une chute de plus de 40 mètres. Metha s'est cassé les deux chevilles, mais grâce à la connectivité cellulaire de la montre d'Apple, il a pu appeler ses amis et sa famille pour qu'ils lui envoient de l'aide, lui évitant de rester dans une situation dramatique.

Une randonnée qui aurait pu se terminer plus mal

Le 11 juillet dernier, Metha faisait une randonnée avec deux de ses amis par un jour de pluie lorsqu'il a apparemment décidé de se séparer du groupe pendant un moment. Cependant, en raison des conditions météorologiques compliquées, il a glissé et est tombé d'environ dans un ravin, selon le Times of India.



Après la chute, Metha s'est rendu compte qu'il n'avait pas son iPhone 13 avec lui, car il était dans le sac à dos de son ami. Heureusement pour lui, son Apple Watch Series 7 avait survécu à la chute et était connectée au réseau cellulaire. Grâce à sa tocante, Metha a pu appeler ses parents et ses amis, et les services d'urgence sont arrivés deux heures plus tard.

"Je pesais 99 kg au moment de la chute et je mesure plus de 1,80 m, donc ce n'était pas facile du tout", a déclaré Metha dans une interview accordée au Times of India. Selon le rapport, il était en fait le septième accident sur ce même sentier ce jour-là. Le jeune indien n'est pas sorti indemne de ce périple, se fracturant notamment les deux chevilles.

J'ai dû passer par une période prolongée de rééducation, car je ne pouvais pas déplacer le poids de mes jambes et j'ai été en fauteuil roulant pendant un certain temps.

Reconnaissant envers son Apple Watch, il a par la suite décidé de contacter directement le PDG d'Apple, Tim Cook.



Il a raconté son expérience dans son courriel, dont voici un extrait :

Mon Apple Watch est venue à mon secours car j'ai pu passer ces appels téléphoniques importants.



Peu de temps après, Metha a reçu une réponse de Cook :

Smit,



Je suis heureux que vous soyez sur la voie de la guérison. Cela semble être un terrible accident. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous.



Je vous souhaite un rétablissement complet et rapide.



Bonne chance,

Tim

Voilà un nouvel exemple de l'utilité de l'Apple Watch (actuellement en promotion pour le Black Friday), même pour l'une des fonctions les plus banales comme la connectivité cellulaire. Il est d'ailleurs surprenant que la détection de chute n'ait pas appelé les secours elle-même, sauf si le jeune homme ne l'avait pas activée. En effet, elle est seulement activée par défaut pour les personnes de plus de 65 ans.