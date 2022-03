Une grand-mère sauvée par l'Apple Watch après une chute à domicile

Les fonctions de santé de l'Apple Watch sont souvent mises en avant par Apple et par les clients qui détectent des problèmes cardiaques à temps, mais la détection de chute de la montre est également très utile. Raylene Hackenwerth, une femme de 71 ans vivant à St. Petersburg en Floride, a raconté son histoire à WFTS Tampa Bay, détaillant comment l'Apple Watch l'a aidée dans un moment de détresse...

La détection de chute de l'Apple Watch à la rescousse

Au début du mois, Mme Hackenwerth est tombée chez elle alors qu'elle était seule, mais la fonction de détection de chute de l'Apple Watch a permis de prévenir son fils, Jason, et d'alerter les premiers secours.



Le rapport du média WFTS explique :

C'est l'Apple Watch que Jason avait offerte à sa mère pour Noël afin qu'elle puisse suivre ses séances d'entraînement. Mais cette activité n'était pas prévue. La grand-mère de 71 ans était tombée, durement. La montre a détecté la chute et a appelé le 9-1-1 d'elle-même. Joshua Stevens, l'un des secouristes qui a répondu à l'appel, a déclaré qu'un appel de détresse émis par une montre est assez unique.



Dans un cas comme celui-là, la montre d'Apple envoie la géolocalisation, la latitude et la longitude pour aider à retrouver la personne facilement.

Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils ont trouvé Hackenwerth "presque inconsciente et très amochée". Elle a été transportée à l'hôpital local, où les médecins ont fini par découvrir la cause de la chute, "une masse dans ses poumons qui était cancéreuse". La grand-mère a alors expliqué que sans la chute et l'Apple Watch, elle n'aurait certainement pas su qu'elle avait un début de cancer du poumon.



Mme Hackenwerth attend maintenant d'être soignée et profite de sa situation pour remercier son fils de lui avoir offert une Apple Watch et sa fonction de détection des chutes, dont elle et son fils "ignoraient l'existence" avant cet accident.



Depuis l'Apple Watch 4, la fonction de détection des chutes est disponible mais désactivée par défaut pour les personnes âgées de moins de 65 ans. On peut l'activer en allant dans les réglages de la montre depuis l'application Watch de l'iPhone.



Cette fonction détecte intelligemment les chutes soudaines et appelle automatiquement les services d'urgence si la personne ne rejette pas l'alerte dans la minute qui suit. Si les informations relatives au contact d'urgence de la personne sont renseignées, ce contact sera averti par un message texte et une géolocalisation au moment de la chute. Si vous voulez faire un cadeau, sachez que l'Apple Watch SE est en promo à seulement 261€ avec la fameuse fonction.