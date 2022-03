L'Apple Watch lui sauve la vie, il remercie Apple et Tim Cook lui répond en personne

Depuis la commercialisation de la toute première Apple Watch, on recense un grand nombre de cas où la montre connectée d'Apple a su détecter des problèmes cardiaques qui ont conduit les...

Je suis très heureux que vous ayez demandé une évaluation clinique et que vous ayez reçu les soins que vous souhaitiez. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Passez une bonne journée. Meilleurs voeux, Tim

À la vue des résultats, il s'est immédiatement rendu chez son médecin pour expliquer la douleur ressentie ainsi que les conseils émis par son Apple Watch. Après vérification du médecin, cet homme avait bel et bien une artère bouchée et le traitement reçu à temps lui a probablement sauvé la vie ou du moins évité de grosses complications. Par ailleurs, il a déclaré être bluffé par la précision du test effectué par l'Apple Watch en comparaison avec la machine de l'hôpital en temps réel. Il indique que les données étaient quasi synchronisées, preuve que l'ECG d'Apple fonctionne à la perfection. Suite à cette mésaventure, Nitesh Chopra a décidé d'envoyer un e-mail directement au PDG d'Apple pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. S'il ne doit pas être le premier à envoyer ce genre de message, il fait en revanche partie des privilégiés qui ont reçu une réponse de la part de Tim Cook en personne. Une nouvelle belle histoire autour de la montre connectée de la pomme. La réponse de Tim Cook par e-mail :

Au-delà d'être l'outil idéal pour vous accompagner durant le sport, l'Apple Watch souhaite également être votre compagnon de santé, celle qui pourrait vous sauver la vie si par malheur il vous arrivait quelque chose de grave. Les récits allant dans ce sens sont nombreux sur les réseaux et pas plus tard que vendredi, nous racontions l'histoire d'une grand-mère sauvée par l'Apple Watch après une chute à son domicile . En ce troisième jour de printemps, une nouvelle affaire vient de paraître sur internet. Nitesh Chopra, dentiste à Haryana, État du nord de l'Inde, a ressenti une gêne dans sa poitrine, une sorte de douleur inquiétante pas très habituelle. Pour se rassurer, celui-ci a pensé à utiliser la fonction ECG de son Apple Watch Series 6 accrochée à son poignet afin de vérifier que tout allait bien.

Une fois de plus, une personne explique que l'Apple Watch lui a sauvé la vie. Un homme vivant en Inde a indiqué que grâce au capteur ECG, il s'est rendu chez son médecin qui lui a par la suite donné un traitement après avoir constaté un souci dans son corps. Cerise sur le gâteau, Tim Cook a répondu à son mail de remerciement.

