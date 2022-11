Black Friday Week 2022 : déjà des promotions Apple et geek !

Le Black Friday 2022 n'est pas encore officiellement lancé qu'on trouve déjà des centaines d'offres, une semaine avant la date officielle.



Comme chaque année, avant le mois de décembre, les commerçants lancent des promotions alléchantes afin de vider les stocks et de permettre aux clients de préparer Noël en faisant de beaux cadeaux. Encore une fois, les produits Apple sont ciblés avec des réductions sur toute la gamme, de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad et les AirPods. Mais ce n'est pas tout, nous vous avons dégoté les meilleures offres geek du moment.

Déjà le Black Friday 2022 !

Nous sommes le 18 novembre 2022 et tout le monde ne parle que du Black Friday. Censé être positionné au 25 novembre, il est déjà officieusement lancé avec désormais ce qu'on appelle la Black Friday Week. Des tonnes de promotions vont se succéder toute la semaine, nous mettrons donc à jour cet article pour vous tenir au courant des bonnes affaires.



Promos Mac

Le MacBook Air M1 8 Go / 256 Go à 999,99€ (Darty) - 999,99€ (Amazon) au lieu de 1199,99€

(Darty) - (Amazon) au lieu de 1199,99€ Le MacBook Air M2 8 Go / 256 Go à 1399€ (Amazon) au lieu de 1499,99€

(Amazon) au lieu de 1499,99€ Le MacBook Air M2 16 Go / 256 Go à 1529,99€ (Darty) au lieu de 1729,99€

Promos iPhone

Le smartphone Apple iPhone SE 2022 à 579€ au lieu de 629€

au lieu de 629€ Le smartphone Apple iPhone 12 Mini à 555€ au lieu de 709€

au lieu de 709€ Le smartphone Apple iPhone 13 à 844€ au lieu de 909€ (Amazon) - 849€ (Darty)

au lieu de 909€ (Amazon) - (Darty) Le smartphone Apple iPhone 14 à 994€ au lieu de 1019€

au lieu de 1019€ Le smartphone Apple iPhone 14 Plus à 1127€ au lieu de 1169€

Promos iPad

La tablette Apple iPad Air 5 64 Go à 721€ au lieu de 789€

au lieu de 789€ La tablette iPad 9 2021 à 349€ au lieu de 439€ (Amazon) - 349€ (Darty)

au lieu de 439€ (Amazon) - (Darty) La tablette iPad Pro 2022 M1 5G à 1469€ (Amazon) au lieu de 1669€

(Amazon) au lieu de 1669€ La tablette iPad Air 4 2020 à 589,99€ au lieu de 669,99€

Promos AirPods

Les écouteurs Apple AirPods 3 MagSafe à 199,99€ au lieu de 219€

au lieu de 219€ Le casque Apple AirPods Max à 559€ au lieu de 629€

Promos Apple Watch

La montre Apple Watch Series 7 (GPS + 4G) 45mm à 499€ au lieu de 549€

au lieu de 549€ La montre Apple Watch SE 2022 (GPS) 40mm à 279€ au lieu de 299€

Promos accessoires Apple

Le stylet Apple Pencil 2 à 129€ au lieu de 149€

au lieu de 149€ Le traqueur Apple AirTag à 33€ au lieu de 39€

au lieu de 39€ La batterie externe MagSafe de Anker pour iPhone à 32€ au lieu de 49€

au lieu de 49€ Le chargeur Belkin double induction pour iPhone / Apple Watch à 45€ au lieu de 49€

Promos Audio / Son

Les écouteurs Powerbeats Pro 2020 à 249€ au lieu de 299€

au lieu de 299€ Les écouteurs Beats Flex à 75€ au lieu de 89€

au lieu de 89€ Les écouteurs Beats Studio Buds à 149€ au lieu de 199€

au lieu de 199€ Les écouteurs Beats Fit Pro à 207€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Les écouteurs Sony True Wireless à 79€ au lieu de 179€

au lieu de 179€ Le casque Bose QC 45 II à 259€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque Bose 700 à 259€ au lieu de 399€

au lieu de 399€ Le casque Sony XM5 à 329€ au lieu de 399€

au lieu de 399€ La barre de son Sonos Beam à 399€ au lieu de 499€

au lieu de 499€ La barre de son de Bose à 159€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ L'enceinte Sonos One Roam à 149€ au lieu de 199€

Promos Android

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 à 699€ au lieu de 1099€

au lieu de 1099€ La tablette Samsung Galaxy Tab 7 à 399€ au lieu de 599€

au lieu de 599€ Le smartphone OnePlus Nord 2T 5G Go à 319€ au lieu de 429€

Promos Domotique, PC, TV et drone

L'aspirateur robot Roomba i7 à 549€ au lieu de 929€

au lieu de 929€ Le PC portable Lenovo IdeaPad 3 à 499€ au lieu de 699€

au lieu de 699€ Le dongle Fire TV Stick à 22,99€ au lieu de 39,99€

au lieu de 39,99€ TV SAMSUNG QLED QE75Q83B 4K 2022 à 1599€ au lieu de 1999€

Promos Jeux vidéo

La console PlayStation 5 (PS5) disponible à 549€ (prix normal mais du stock : rare)

(prix normal mais du stock : rare) La manette Dualsense pour PS5 à 52€ au lieu de 69€

au lieu de 69€ Le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 à 314€ au lieu de 349€

