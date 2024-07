Alors que les nouveaux ajouts d’Apple TV+ sont majoritairement des séries, la firme de Cupertino n’oublie pas d’investir dans des films originaux ! Un nouveau projet dévoilé en avant-première par Deadline révèle qu’Apple vient d’obtenir les droits du film « The Corsair Code ». On vous en dit plus !

Les droits sont désormais entre les mains d’Apple

Apple a récemment acquis les droits du film « The Corsair Code » lors d’une vente aux enchères aux États-Unis, la firme de Cupertino a réussi à surpasser plusieurs géants du streaming qui voulaient eux aussi les droits de ce film. Cet investissement important montre une fois de plus la détermination d’Apple à s’imposer dans le monde du cinéma et du streaming, malgré une volonté de baisser les dépenses dans les créations originales sur Apple TV+.



Le film verra Chris Hemsworth dans le rôle principal. L’acteur australien, célèbre pour ses rôles dans des superproductions, incarnera le personnage principal de cette aventure de science-fiction dynamique et mystérieuse. Hemsworth et son collaborateur de longue date, Ben Grayson, seront également producteurs du film via leur société de production, Wild State.

Un Projet inspiré par Jonathan Tropper

« The Corsair Code » s’inspire d’une nouvelle écrite par Jonathan Tropper, ce dernier a présenté son œuvre à Hemsworth et Grayson, qui ont été immédiatement séduits par le potentiel du projet. Tropper, connu pour son travail extraordinaire, notamment en tant que créateur et showrunner de « Your Friends and Neighbors » sur Apple TV+ et pour avoir écrit le scénario de « The Adam Project » avec Ryan Reynolds, sera également en charge du scénario du film. Il produira le film via sa société Tropper Ink.

Apple Studios en tête de la production

Apple Studios prendra les rênes de la production, bien qu’il soit rare qu’ils soient le seul studio impliqué dans un film à gros budget, d’autres studios pourraient donc se joindre à l’aventure. La collaboration de Tropper avec Apple n’est pas nouvelle : il a été producteur exécutif et showrunner des saisons deux et trois de « See » sur Apple TV+ avec Jason Momoa.