Apple TV+ : Apple va moins investir dans ses créations originales

Avec son service de streaming, Apple a investi énormément d’argent. Si certaines séries ont été particulièrement bénéfique comme Ted Lasso, The Morning Show… d’autres n’ont pas eu le succès espéré. Un nouveau rapport indique que la firme de Cupertino va réduire le budget alloué à Apple TV+, une décision qui s’explique en partie par le fait que le service rapporte moins que prévu après plusieurs années d’existence.

Un investissement moins important

Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ a marqué les esprits par ses investissements massifs dans les séries, films et documentaires. Toutefois, il semble que la firme de Cupertino cherche désormais à modérer ses dépenses pour sa plateforme de streaming.



Apple a décidé de devenir plus sélectif quant aux projets qu’elle approuve, cette nouvelle rigueur se traduit par une surveillance des budgets alloués aux différentes productions. L’objectif est de maximiser le retour sur investissement tout en maintenant une qualité élevée.

Maintien des investissements pour les séries populaires

Malgré cette réduction budgétaire, les séries les plus populaires ne verront pas leurs financements drastiquement réduits, Apple prévoit de continuer à offrir des castings prestigieux avec des acteurs de renom. Un exemple frappant est la série The Morning Show, dont les coûts pour la quatrième saison dépassent les 50 millions de dollars. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, les têtes d’affiche, touchent chacune plus de 2 millions de dollars par épisode, des salaires comparables à ceux des stars de séries telles que Game of Thrones, Succession ou The Walking Dead.

Imprévus et surcoûts

Les défis ne manquent pas pour Apple TV+, la production de la deuxième saison de Severance en est un exemple flagrant, avec des conflits d’horaire et des réécritures de scénarios ayant fait grimper les coûts à plus de 20 millions de dollars par épisode. Ces imprévus ont compliqué la gestion budgétaire, mais la saison est désormais achevée et sera diffusée en janvier 2025.



Apple envisage déjà de commander une troisième saison de Severance, cependant, la société souhaite réduire les coûts de production. Des négociations sont prévues avec les équipes de production et les acteurs pour ajuster les salaires à la baisse, tout en conservant la qualité qui a fait le succès de la série.

Un avenir incertain mais déterminé

Malgré les incertitudes entourant la popularité et les mesures de succès d’Apple TV+, Apple reste déterminée à poursuivre ses activités dans le streaming. Cette décision de poursuite de l’activité est logique, car Apple a des appareils « fait pour le streaming » on pense notamment à l’Apple Vision Pro ou encore l’Apple TV, qui mettent en avant Apple TV+ et tous les contenus proposés et qui ont besoin d’être alimentés en streaming.



