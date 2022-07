Apple pourrait bientôt annoncer un accord exclusif avec la NFL

Apple a récemment exprimé son intérêt pour les rencontres sportives avec l'acquisition des droits de diffusion pour la Major Leaguer Soccer (MLS). Aujourd'hui, on apprend que le géant californien souhaiterait aller plus loin en investissant plusieurs milliards de dollars pour être l'unique diffuseur des matchs de la NFL et même de la Ligue des Champions !

Vers un accord avec la NFL et

l'UEFA ?

Pour le moment, Apple n'a rien officialisé, mais d'après le média Puck News, l'entreprise ne serait pas loin de signer un contrat avec la National Football League (NFL).

Selon la source, Roger Goodell, le commissaire de la NFL a été aperçu en train de discuter avec le CEO d'Apple, Tim Cook et Eddy Cue le responsable des services d'Apple. Cet échange a eu lieu à la conférence de Sun Valley le week-end dernier, aussi appelé "le camp des milliardaires". Bien que le sujet de la réunion soit inconnu, il est probable qu'ils aient conversé de l'achat des droits de streaming des matchs de la NFL.



En plus de Disney, Amazon et DirecTV, un certain nombre d'autres entreprises seraient intéressées par un accord avec la NFL. Puck News, en revanche, est convaincu qu'Apple sortira vainqueur de ce combat. DirecTV détient actuellement les droits de la ligue et facture ses abonnés entre 290 et 400 dollars pour une saison complète. Le contrat de la NFL avec DirecTV expire à la fin de l'année.

Combien la firme de Cupertino serait prête à débourser pour un tel accord qui permettrait d'attirer une masse de nouveaux utilisateurs sur l'application Apple TV ?

D'après quelques indiscrétions, on parle bien en milliard de dollars, on pourrait estimer ce deal à une transaction qui se situerait entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars pour une diffusion exclusive de 12 mois.

Apple serait aussi intéressé pour la Ligue des Champions

Apple ne s'intéresserait pas qu'aux ligues professionnelles américaines, le géant californien souhaiterait également conclure un accord exclusif avec l'UEFA pour obtenir les droits de diffusion de l'ensemble des matchs de Ligue des Champions.

Très populaire en Europe, Apple estime que l'investissement vaut le coup, mais à un montant toutefois limité à 2,5 milliards de dollars par an.



Que ça soit pour la NFL ou la Ligue des Champions, ces deux rumeurs sont à prendre aux sérieuses, car Apple a déjà une empreinte dans le monde sportif avec la récente acquisition des droits de la MLS. Il y a tout juste 1 mois, le géant californien avait annoncé avoir signé un accord d'exclusivité pour la diffusion des matchs de la Major League Soccer pour les 10 prochaines années.