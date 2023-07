La Bundesliga pourrait bientôt être en diffusion exclusive sur l'application Apple TV

Après la Major League Soccer (MLS) déjà disponible et peut-être bientôt la NBA pour le Vision Pro, Apple serait entré en négociation avec la Bundesliga (la ligue professionnelle de football allemand) pour obtenir les droits de diffusion exclusive des matchs. Ce nouvel accord consisterait à diffuser les matchs dans le cadre d'un "Pass" à renouvellement mensuel ou annuel afin d'attirer de nouveaux utilisateurs sur l'application Apple TV.

La Bundesliga bientôt diffusée par Apple ?

La Bundesliga est la ligue professionnelle de football la plus prestigieuse en Allemagne, elle est reconnue pour son niveau de jeu élevé et son histoire riche. Fondée en 1963, elle se compose de 18 équipes qui s'affrontent chaque saison pour remporter le titre national. Elle attire également l'attention des fans du monde entier grâce à ses clubs emblématiques tels que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le FC Schalke 04.



Constatant que la Bundesliga est très suivie en Allemagne, mais aussi en Europe, Apple se serait rapproché de la Deutsche Fußball Liga, l'organisme responsable de l'organisation et de la gestion des compétitions de football professionnel en Allemagne. L'idée derrière ce rapprochement serait d'acquérir les droits de diffusion de la Bundesliga pour proposer aux utilisateurs de l'application Apple TV un Pass avec les diffusions des matchs en direct ainsi que les meilleurs moments lors des rencontres.

Selon le média World Soccer Talk qui cite une source souhaitant rester anonyme, les discussions entre Apple et la Deutsche Fußball Liga ont récemment débuté, le géant californien serait dans un premier temps intéressé pour une diffusion exclusive aux États-Unis, ce qui reviendrait à environ 30 millions de dollars par an. Toutefois, cette ambition pourrait ne pas se limiter qu'aux États-Unis, Apple pourrait obtenir les droits pour une diffusion mondiale, comme elle l'a fait avec la Major League Soccer. L'investissement passerait de plusieurs millions à des milliards de dollars, mais cela n'a pas de grandes importances puisque derrière, il y aura une rentabilité, surtout que la Bundesliga est largement plus populaire que la MLS en Europe !



Si l'accord se confirme pour les États-Unis, les matchs de Bundesliga ne seront plus retransmis sur ESPN, mais sur l'application Apple TV. En ce qui concerne la France, Apple pourrait reprendre les droits de diffusion à Discovery qui diffuse les matchs via sa filiale Eurosport ainsi qu'à beiN Sport.