Apple pourrait bientôt être condamné au Japon pour pratiques anticoncurrentielles

Dans de nombreux pays à travers le monde, la politique d’Apple concernant la distribution des applications fait l’objet de poursuites. Apple n’ouvre pas la distribution à des stores tiers, oblige des développeurs à passer par son paiement maison, applique des règles parfois absurdes comme le blocage du cloud gaming, manipule les résultats de recherche de son App Store pour favoriser ses propres services… Le Japon serait sur le point de condamner Apple de façon imminente selon un récent rapport.

Apple dans une mauvaise posture avec le régulateur japonais

Le gouvernement japonais envisage actuellement de mettre en œuvre des réglementations strictes visant les géants de la technologie, notamment Apple et Google. Ces nouvelles mesures pourraient contraindre ces entreprises à ouvrir la porte à des alternatives à leurs App Store et Play Store. Le fameux sideloading attendu pour mars 2024 en Europe.



La proposition de réglementation intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les pratiques anticoncurrentielles. En particulier, Apple et Google pourraient faire face à des sanctions financières sévères si elles sont reconnues coupables de manipuler les résultats de recherche ou de maintenir indûment leur emprise sur le marché des systèmes d’exploitation.

Ces développements ne sont pas sans précédent. Le Japon a déjà pris des initiatives similaires en demandant à Apple de permettre l’existence de magasins d’applications concurrents. Ces nouvelles lois pourraient donc être vues comme une extension des efforts précédents.



Dans le cadre de ces réglementations, la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC) serait autorisée à imposer des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en infraction. Cette mesure montre la détermination du Japon à appliquer fermement ses règles.



La JFTC ne se limitera pas aux App Stores dans son champ d’action. Les navigateurs web, les moteurs de recherche et les systèmes d’exploitation sont également dans son viseur pour de futures actions. L’objectif principal de ces réglementations est de prévenir les pratiques de favoritisme de la part d’entreprises comme Apple ou Google envers leurs propres services ou produits.



Une autre dimension de cette nouvelle réglementation concerne la taxation des développeurs d’applications étrangers par le Japon. Cette mesure pourrait avoir d’importantes répercussions financières pour les développeurs internationaux.



Précisons quand même que ces lois, une fois adoptées, cibleraient principalement les entreprises internationales, laissant les entreprises japonaises relativement moins affectées. On comprend rapidement que je Japon veut réguler les géants mondiaux qui dominent actuellement le marché, tout en protégeant potentiellement ses propres entreprises nationales.



Ces développements au Japon pourraient avoir des répercussions majeures sur l’industrie technologique mondiale, marquant un tournant potentiel dans la manière dont les géants de la technologie opèrent au niveau international.



Source