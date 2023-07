Pratiques anticoncurrentielles : Apple et Amazon condamnés à 194 millions d'euros en Espagne

Avec les géants américains comme Apple ou Amazon, les autorités de la concurrence en Europe font en général très attention, car ce sont souvent les grandes entreprises qui étouffent les petites afin d'optimiser leur chiffre d'affaires. C'est justement ce qui s'est passé en Espagne où Apple et Amazon viennent d'être condamné pour avoir exploité pendant près de cinq ans des pratiques anticoncurrentielles visant à handicaper les ventes des petits revendeurs de produits pommés.

Lourde condamnation en Espagne

Vous souvenez-vous de cette affaire en Italie qui avait fait beaucoup de bruit ? Une enquête de l'autorité de la concurrence italienne avait déterminé qu'Apple et Amazon avaient passé une entente illégale pour avantager le compte vendeur officiel d'Apple par rapport aux petits revendeurs de produits Apple. Cette situation vient de se renouveler, mais cette fois-ci en Espagne, l'autorité de la concurrence espagnole vient de trouver un deal similaire entre les deux géants américains.



Une enquête révèle que les deux entreprises ont convenu entre-elles d'un accord visant à intégrer plusieurs clauses anticoncurrentielles au détriment des concurrents d'Apple et des revendeurs qui vendent des iPhone, des iPad, des alternatives aux accessoires officiels d'Apple... La Commission nationale des marchés et de la concurrence a affirmé que l'accord entre Apple et Amazon a été un véritable fardeau pour la concurrence.

Dans le rapport, plusieurs statistiques ont été divulguées, elles prouvent toutes à quel point l'accord passé entre les deux entreprises a été dévastateur pour les revendeurs qui utilisaient Amazon Espagne :



• Plus de 90 % des revendeurs qui utilisaient le site Web d'Amazon en Espagne pour la vente au détail de produits Apple ont été exclus du principal marché en ligne en Espagne.

• Les vendeurs non autorisés par Apple à vendre leurs produits sur le site Web d'Amazon en Espagne ont perdu un important canal de vente, dans la mesure où ce site Web véhicule la plupart des achats en ligne de produits électroniques en Espagne.

• Les ventes de produits de la marque Apple sur ce marché en ligne se sont concentrées sur Amazon lui-même, réduisant considérablement la concurrence entre les revendeurs de produits de cette marque.

• Les ventes de produits Apple via le site Web d'Amazon en Espagne ont été réduites par des vendeurs basés dans d'autres pays de l'UE, limitant ainsi le commerce entre les États membres.

• Les consommateurs ont été victimes d'une augmentation des prix relatifs payés pour l'achat de produits Apple sur le marché en ligne en Espagne.

Finalement, cet accord dénoncé n'avait que pour objectif d'avantager Apple et Amazon, puisque les revendeurs d'appareils et accessoires Apple ont perdu Amazon.es comme canal de vente (ce qui est en général un coup dur) et les consommateurs ont payé plus cher les produits Apple via Amazon. C'est le constat que l'on fait à chaque fois quand la concurrence se réduit fortement.



Face à ces pratiques anticoncurrentielles flagrantes, l'autorité de la concurrence espagnole a infligé une amende de 143,6 millions d'euros à Apple et de 50,5 millions d'euros à Amazon. Les deux entreprises doivent aussi cesser immédiatement cet accord signé en 2018.

Apple réagit à cette sanction en Espagne

Suite à cette condamnation, Apple a déclaré :

Chez Apple, nous travaillons dur pour créer les meilleurs produits et la meilleure expérience utilisateur au monde. Pour protéger les utilisateurs des risques liés à la sécurité, à la sûreté et à la qualité des produits contrefaits, nous avons mis en place des règles qui ont permis de réduire efficacement la contrefaçon, ainsi que des équipes dédiées dans le monde entier qui travaillent sans relâche avec les commerçants, les forces de l'ordre et les agents des douanes pour s'assurer que nos normes très strictes sont respectées. Nous restons fidèles à nos efforts pour protéger les consommateurs et prévoyons de faire appel de la décision du tribunal devant la Haute Cour d’Espagne

