Apple condamné à une amende de 150 M$ en Italie pour son partenariat avec Amazon

Il y a 5 heures

Actualité Apple

Alban Martin

Réagir



Apple et Amazon ont tous deux été condamnés à une amende par l'organisme antitrust italien de l'AGCM, en raison de connivence pour empêcher certains détaillants de vendre des produits Beats et Apple authentiques sur Amazon.it. C'est aussi ce que qu'on fait les deux sociétés dans la plupart des pays dont la France.

Une nouvelle amende pour Apple

Ce mardi, l'organisme italien a déclaré :

Le 16 novembre 2021, l'Autorité italienne de la concurrence a conclu l'enquête ouverte contre les sociétés des groupes Apple Inc. et Amazon.com Inc. concernant les restrictions d'accès au marché Amazon.it par les revendeurs légitimes de produits de marque Apple et Beats "authentiques". L'enquête a permis de constater que certaines clauses contractuelles d'un accord signé le 31 octobre 2018 - qui interdisaient aux détaillants officiels et non officiels de produits Apple et Beats d'utiliser Amazon.it, autorisant la vente de produits Apple et Beats sur ce marché uniquement à Amazon et à certains sujets choisis individuellement et de manière discriminatoire - violent l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le communiqué indique que l'enquête "a établi l'intention d'introduire une restriction purement quantitative sur le nombre de détaillants, permettant uniquement à Amazon et à certains sujets, identifiés de manière discriminatoire, d'opérer sur Amazon.it". L'AGCM affirme que cela a également limité les ventes transfrontalières parce qu'elle discriminait sur une base géographique.

Apple a été condamné à une amende de 134,5 millions d'euros (151 millions de dollars) et Amazon à une amende de 68,7 millions d'euros. Les deux ont reçu l'ordre de mettre fin aux restrictions, permettant à d'autres entreprises de vendre des produits Apple et Beats "authentiques" de manière non discriminatoire. Les nouvelles n'auront aucun impact sur les ventes du Black Friday, mais devraient permettre plus de concurrence sur les produits Apple et donc plus de promotions à l'avenir.

Dans un communiqué à Reuters, Apple a déclaré : "Pour nous assurer que nos clients achètent des produits authentiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires revendeurs et avons des équipes d'experts dévoués du monde entier qui travaillent avec les forces de l'ordre, les douanes et les commerçants pour nous assurer que seuls les produits Apple d'origine sont vendus". Il a également déclaré qu'il prévoyait de faire appel de l'amende.