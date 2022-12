Epic Games, ennemi d’Apple, condamné à une forte amende pour violation de la vie privée

Plus d’un demi-milliard, c’est le montant que va devoir version Epic Games.



La Commission fédérale du commerce américaine (FTC) vient d'infliger à celui qui est parti en guerre contre Apple, la "plus grosse amende jamais infligée" pour violation de la vie privée des enfants et pour avoir ciblé des enfants avec des charges non désirées dans son propre App Store. Les créateurs de Fortnite ont conclu un accord avec la FTC pour plus de 520 millions de dollars.

L’arroseur arrosé ?

La sanction inédite comprend deux "règlements record" d’après la commission.

Epic Games n'a pas protégé la vie privée des enfants et a violé la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA). Les violations de la vie privée des enfants incluent le fait de permettre aux enfants et aux adolescents d'être mis en relation avec des inconnus sur Internet en utilisant la communication vocale pendant qu'ils jouent à Fortnite. Cette fonctionnalité était activée par défaut, quel que soit l'âge.

Des enfants et des adolescents ont été victimes d'intimidation, de menaces, de harcèlement et exposés à des situations dangereuses et psychologiquement traumatisantes, comme le suicide, lorsqu'ils jouaient à Fortnite.

La société a également collecté les données personnelles des enfants sans le consentement des parents. Cela coûtera 275 millions de dollars à Epic Games.



Fortnite est aussi accusé d’avoir utilisé des modèles sombres pour inciter les joueurs à faire des achats, permettant aux enfants de faire des achats sans autorisation, et verrouillant les comptes des joueurs qui contestaient les frais. Epic Games devra rembourser 245 millions de dollars aux consommateurs selon le règlement de la FTC.



En 2014, Apple a été contraint par la FTC de rembourser 32,5 millions de dollars à des clients pour avoir autorisé de la même manière des achats sur l'App Store sans avoir mis en place un contrôle parental approprié.



Le fondateur et PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a été l'un des principaux opposants à Apple et à la manière dont elle exploite son App Store sur iPhone et iPad. Le fabricant de jeux vidéo a retiré Fortnite de la plateforme après n'avoir pas été autorisé à vendre des crédits dans le jeu sans payer la commission de 30 % d'Apple sur les achats numériques.



C’est certainement Apple qui doit se réjouir de cette décision…