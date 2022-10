Apple et Amazon échappent à l'amende antitrust de 173 millions de dollars en Italie

Les faits se sont passé l'année dernière, un tribunal italien condamnait Apple et Amazon pour une entente illégale visant à éliminer les revendeurs tiers sur Amazon.it et privilégier la firme de Cupertino en tant que seul vendeur de produits Apple et Beats. Cette technique avait été massivement dénoncée par les revendeurs qui y voyaient tous une stratégie pour maintenir les prix à la hausse et bloquer les promotions pour les clients Amazon.

Apple et Amazon ne paieront pas l'amende de 173 millions de dollars

Selon un récent rapport de Reuters, Apple et Amazon viennent de remporter leur appel à la décision de justice qui les condamnait à une amende de 173 millions de dollars pour une coopération anticoncurrentielle présumée.

L'équipe d'avocats des deux entreprises ont démontré et apporté toutes les preuves que le rapprochement entre Apple et Amazon n'avait rien d'anticoncurrentiel, comme l'ont affirmé les revendeurs de produits Apple et Beats en Italie.



Initialement, Amazon avait été condamné à payer 67,6 millions de dollars et Apple à 132,3 millions de dollars, une somme qui avait été réduite par la suite.

À l'époque, Apple et Amazon justifiaient leur appel devant la justice italienne par le fait que leur intention n'était pas de nuire aux revendeurs tiers, mais d'exclure du catalogue Amazon les produits Apple et Beats contrefaits qui étaient devenus bien trop populaires dans les résultats de recherche en Italie.

Apple expliquait :

Pour nous assurer que nos clients achètent des produits authentiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires revendeurs et avons des équipes dédiées d'experts du monde entier qui travaillent avec les forces de l'ordre, les douanes et les commerçants pour s'assurer que seuls les produits Apple authentiques sont vendus.

Du côté d'Amazon, l'entreprise avait réalisé cette déclaration lors de la décision de faire appel au jugement :

Nous rejetons la suggestion qu'Amazon profite en excluant les vendeurs de notre magasin, car notre modèle commercial repose sur leur succès. À la suite de l'accord, les clients italiens peuvent trouver les derniers produits Apple et Beats sur notre magasin, bénéficiant d'un catalogue qui a plus que doublé, avec de meilleures offres et une expédition plus rapide.

Si Apple et Amazon ne doivent plus payer l'amende, ils auront toutefois l'obligation d'être plus tolérants et respectueux envers les revendeurs tiers qui souhaitent faire leur business sur Amazon IT avec des produits authentiques. L'organisme de surveillance a exigé que les entreprises suppriment les obstacles afin que les revendeurs agréés d'Apple et de Beats puissent vendre sur le site d'Amazon Italie de manière "non discriminatoire".