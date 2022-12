Après des mois de négociations, Apple abandonne le NFL Sunday Ticket

D’après les informations du journaliste Dylan Byers de Puck News, le média qui avait révélé l’affaire au départ, Apple se serait retirée des négociations pour le forfait NFL Sunday Ticket, après avoir été considérée comme le mieux placé pour remporter la mise. Un premier coup d’arrêt dans sa quête sportive pour la plateforme Apple TV+.

Apple fait une croix sur la NFL

Plus tôt dans l'année, il semblait qu'Apple était sur le point de conclure un accord avec la ligue de football américain. Eddy Cue, l'un des dirigeants d'Apple, avait apparemment convaincu les dirigeants de la NFL lors de réunions, après avoir déjà conclu des accords de streaming sportif avec la Major League Baseball et la Major League Soccer. Mais alors que les pourparlers avec la NFL s'éternisaient, Apple a quitté la table des négociations devant certaines des limites du contrat. Au final, la firme n’aurait pas trouvé de "logique" dans l’accord.

Le câblo-opérateur DirecTV est l'actuel propriétaire du NFL Sunday Ticket, qui donne aux abonnés l'accès à tous les matchs de football américain de la NFL disputés le dimanche en dehors du marché. Cependant, DirecTV ne renouvelle pas son contrat (et augmente ses tarifs).



Cela signifie que le Sunday Ticket aura un nouveau partenaire à partir de 2023. Apple, Amazon, Google (YouTube) et d'autres auraient manifesté leur intérêt. La valeur d'un accord devrait se situer entre 2,5 et 3 milliards de dollars par an.



Pour en revenir sur les négociations avec Apple, les points de blocage signalés sur l'accord comprennent l'absence de droits internationaux, les coupures géographiques et un prix d'abonnement minimum imposé afin que la NFL ne cannibalise pas ses accords de diffusion existants avec CBS et Fox.



Comparez cela à l'accord de partenariat entre Apple et la Major League Soccer, par exemple, qui prévoit la diffusion de tous les matchs de la MLS sur l'application Apple TV au cours des dix prochaines années, sans aucune restriction régionale, dans plus de 100 pays et en plusieurs langues.



Apple et la MLS collaboreront également dans le domaine du marketing, avec notamment l'apposition d'un logo Apple TV sur chaque maillot de l'équipe MLS, et d'autres dispositifs à venir. Apple paie environ 250 millions de dollars par an pour les droits de la MLS. Le MLS Season Pass débutera en février 2023, au prix de 14,99 €/mois ou 12,99 €/mois pour les abonnés Apple TV+.



Apple n’ayant pas pu obtenir le même genre d’accord, elle a préféré abandonner.