Apple est ouvert aux négociations avec le syndicat du Maryland

La société a pourtant tenté de décourager ces actions en faisant valoir qu'une syndicalisation rendrait plus difficile les négociations pour améliorer les avantages sociaux des employés. En mai, Apple a augmenté les salaires des employés du secteur de la vente au détail, une mesure qui visait clairement à satisfaire les partisans de la syndicalisation. Elle a ensuite proposé plusieurs améliorations du temps de travail , toujours pour tenter d’éviter la formation d’un tel groupe. L'organisation future devrait toucher une douzaine d'Apple Stores aux États-Unis dans les prochains mois, alors que la pression syndicale continue de s'étendre. Un caillou dans la chaussure du géant de la technologie qui fait également face à de nombreuses plaintes sur son modèle économique de l’App Store partout dans le monde.

Les envies syndicales ont atteint plusieurs magasins dans le pays, dont à New York, en Géorgie et au Maryland. Celui-ci est devenu le premier à se syndiquer samedi dernier après un vote à 65 contre 33, rapidement salué par le président Biden .

Apple Inc ne contestera pas les résultats du vote des travailleurs de son magasin de Towson, dans le Maryland, en faveur de l'adhésion à un syndicat et a l'intention de participer de bonne foi au processus de négociation.

Quelques jours après le vote du premier syndicat dans un magasin Apple , le constructeur a l'intention de négocier avec les employés de l’Apple Store du Maryland d’après des propos rapportés par Reuters . Une posture plus qu’un choix puisque le fabricant américain est obligé de reconnaître le syndicat.

