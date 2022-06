Le premier syndicat d’un magasin Apple a été voté dans le Maryland

Tremblement de terre à Towson, les employés de l'Apple Store du Maryland ont marqué l'histoire en votant la création d’un syndicat, devenant ainsi le premier site de vente au détail d'Apple à le faire aux États-Unis. Un revers pour Apple qui avait fait plusieurs gestes significatifs envers ses employés afin de calmer les envies de syndicalisation en réduisant notamment le temps de travail et en augmentant les salaires.

Dans le détail, les employés de l'Apple Store de Towson ont voté à 65 reprises pour et 33 fois contre un appel à rejoindre le syndicat des machinistes. Au total, 110 employés étaient appelés à voter de mercredi à samedi soir. Les employés espèrent que ce nouveau mouvement encouragera Apple à offrir de meilleurs salaires et conditions de travail, ce que la société s'est déjà engagée à faire.

Sur le compte Twitter d’AppleCORE (Coalition des employés de distribution d’Apple), on pouvait lire hier soir :

We did it Towson! We won our union vote! Thanks to all who worked so hard and all who supported! Now we celebrate with @machinistsunion. Tomorrow we keep organizing.



#unionizeapple #1u