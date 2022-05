Apple augmente le salaire à 22 $ de l'heure pour ses employés en Apple Store

Pour contrer la lame de fond qui se forme avec la potentielle création d’un syndicat, Apple a informé ses employés qu'elle augmentait le salaire de départ des travailleurs horaires à un minimum de 22 dollars de l'heure, et même plus sur certains marchés. Le Wall Street Journal qui rapporte l’information, explique que cette décision intervient alors que l'entreprise cherche à faire face à l'inflation, à un marché du travail tendu et aux récents efforts de syndicalisation.

Une augmentation de 45% sur 4 ans

Le nouveau salaire de départ représente une augmentation de 45% par rapport à 2018 et touchera surtout les travailleurs des commerces de détail, autrement dit les Apple Store. Mais les postes salariés dans les bureaux en profiteront également.

Un porte-parole d'Apple a déclaré dans un communiqué :

Soutenir et retenir les meilleurs membres d'équipe au monde nous permet d'offrir les meilleurs produits et services, les plus innovants, à nos clients. Cette année, dans le cadre de notre processus d'examen annuel des performances, nous augmentons notre budget global de rémunération.

Les travailleurs du secteur de la vente au détail d'Apple ont commencé à vouloir se syndiquer dans un petit nombre de magasins, cherchant à obtenir un salaire plus élevé et des avantages plus étendus, tels qu'une augmentation du temps de vacances et de meilleures options de retraite.



Hier, Deirdre O'Brien, responsable de la vente au détail chez Apple, a envoyé un message vidéo aux employés des magasins de vente au détail afin de répondre à ces efforts, affirmant que si les travailleurs ont le droit de se syndiquer, ils pourraient subir des inconvénients s'ils choisissent de le faire. Une tentative pour décourager l’initiative, suivie donc d’une belle annonce pour les employés. Avec tous les bénéfices que la société de Tim Cook fait, Apple a largement les moyens d’augmenter les salaires afin de garder ses équipes en place. À noter que cette hausse devrait intervenir dès juillet, alors que la réévaluation a habituellement lieu en octobre chez le constructeur américain.