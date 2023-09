Petite augmentation de 4 % pour les employés en Apple Store en 2023

1 com

Alors que les Apple Store français sont en grève (mais visiblement ouverts pour l'iPhone 15 ce matin), Apple a fait le choix de limiter les augmentations salariales en 2023.



Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple ralentit le rythme des augmentations qu'elle accorde aux employés des magasins de détail cette année.

Mieux que rien

Apple a consenti à des augmentations annuelles moyennes d'environ 4 % pour l'exercice en cours, revenant ainsi à la normale après une année 2022 plus positive pour les employés.

Bloomberg explique que la fourchette des augmentations commence à environ 2 % et atteint un maximum de 5 % pour 2023. À titre de comparaison, les augmentations pour 2022 se situaient entre 8 % et 10 %, Apple ayant dû faire face à des "pénuries de main-d'œuvre et à un effort de syndicalisation naissant". Jusqu'à présent, seuls deux Apple Stores ont réussi à se syndiquer aux USA.



Le rapport du jour indique également que le ralentissement de la croissance des salaires dans l'économie américaine cette année, ainsi que le ralentissement de l'inflation, expliquent la baisse des augmentations du côté de la firme de Cupertino.



Quelques détails supplémentaires tirés du rapport :

Aux États-Unis, la plupart des vendeurs d'Apple sont actuellement payés entre 22 et 30 dollars de l'heure, tandis que les fonctions liées à l'AppleCare peuvent rapporter un peu plus. La société de Cupertino, en Californie, émet également des unités d'actions restreintes chaque année pour les deux catégories d'employés. Dans la plupart des cas, ces unités ont atteint un maximum d'environ 2 000 dollars cette année. Le fabricant de l'iPhone a également accordé de rares primes à certains travailleurs.

La même augmentation s'applique également aux employés de l'assistance technique AppleCare, ce qui ne devrait pas manquer d'irriter certains d'entre eux.



L'an prochain, Apple pourrait faire un effort supplémentaire avec le lancement du très important Vision Pro qui devrait solliciter les salariés en Apple Store, notamment à cause des sessions de test individualisés.