Les employés syndiqués de l'Apple Store du Maryland demandent 10% d'augmentation

Depuis plus de 2 ans, Apple est confronté à une nouvelle tendance dans ses Apple Store aux États-Unis : la syndicalisation de ses équipes. Malgré de multiples tentatives de dissuader et de décourager les employés américains de se syndicaliser, les choses empirent et les réclamations d'augmentations de salaire sont toujours plus nombreuses.

Apple va-t-il céder ?

À Towson dans le Maryland, les employés de l'Apple Store ont engagé un bras de fer avec Apple pour négocier de nouveaux avantages sociaux, des hausses de salaire jusqu'à 10%, et l'autorisation des pourboires. Selon Bloomberg, la relation entre Apple et les employés de cet Apple Store serait devenue un peu tendue ces dernières semaines, les représentants des salariés demandent une augmentation de salaire de 10% dans une période où l'inflation bat des records aux États-Unis.



Autre requête, c'est l'autorisation des pourboires, les salariés qui reçoivent un pourboire de la part d'un client sont contraints de refuser, car cela ne respecte pas les règles de l'entreprise. Une chose qui est insupportable selon les employés syndiqués, car les visiteurs de l'Apple Store qui achètent des produits Apple sont nombreux à vouloir laisser quelques dollars au vendeur qui a su les conseiller pendant qu'ils hésitaient. Les syndicats ont expliqué à Apple : "Cela permettra aux clients reconnaissants d'exprimer leur gratitude pour un travail bien fait sans aucune obligation".

En ce qui concerne la hausse des salaires, les employés syndiqués demandent une augmentation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées le week-end et un doublement du salaire pour ceux qui travaillent plus de huit heures par jour ou plus de 40 heures par semaine. Les travailleurs souhaitent également être indemnisés plus généreusement quand ils travaillent les jours fériés, recevoir une augmentation d'un dollar par heure pour avoir suivi un cours de premiers secours, recevoir jusqu'à 34 semaines d'indemnités de départ en cas de licenciement, recevoir jusqu'à 45 jours de congé de deuil payés par an et recevoir davantage de jours de vacances payés.



Ces revendications ont peu de chances d'être validées par Apple, toutefois, l'entreprise essaie de calmer les tensions qui peuvent être générées en s'ouvrant au dialogue et en acceptant quelques requêtes quand celles-ci restent raisonnables.



L'Apple Store du Maryland est officiellement syndiqué depuis l'été dernier, il a rejoint d'autres Apple Store qui ont, eux aussi, des employés syndiqués. Auparavant, cela n'existait pas dans les boutiques du géant californien, aujourd'hui cette tendance se répand dans plus en plus d'Apple Store. Il y a 7 mois, l'Apple Store de Towson dans le Maryland avait déjà fait parler de lui, la responsable de la vente au détail d'Apple, Deirdre O'Brien, avait même réalisé une déclaration publique.