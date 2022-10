Apple offre des avantages à ses employés en Apple Store, mais pas aux syndiqués

Alors qu'en France nous sommes en pleine crise sociale avec des grèves sur les secteurs du carburant et de l'énergie, Apple vient de prendre une drôle de décision. La firme ne prévoit pas d'offrir les avantages sociaux récemment annoncés aux employés d'un magasin du Maryland qui se sont syndiqués, d'après les informations de Bloomberg.

Une différence de traitement entre les employés

Apple a annoncé cette semaine son intention d'offrir aux employés des fonds supplémentaires pour l'éducation et de nouvelles caractéristiques de soins de santé dans certains États, mais les employés syndiqués de l'Apple Store de Towson, dans le Maryland, ne rentrent pas dans le cadre.

Les travailleurs concernés de Towson ont été informés que le magasin devrait négocier les avantages avec Apple par l'intermédiaire du syndicat, ce que la responsable de la vente au détail d'Apple, Deirdre O'Brien, a mis en garde les employés dans un message antisyndical envoyé en mai.

Nous avons une relation qui est basée sur un engagement ouvert, collaboratif et direct. Ce qui, selon moi, pourrait fondamentalement changer si un magasin est représenté par un syndicat dans le cadre d'une convention collective.

Malgré les efforts d'Apple, le magasin de Towson s'est syndiqué en juin, devenant ainsi le premier site de vente au détail Apple aux États-Unis à le faire. Selon nos confrères, la décision d'Apple de ne pas accorder d'avantages au magasin de Towson pourrait dissuader d'autres magasins de se syndiquer, mais elle pourrait également entraîner d'autres mécontentements des salariés. D'autres entreprises, comme Starbucks, qui luttent contre la syndicalisation, ont également offert des avantages exclusifs aux magasins non syndiqués, chose qui nous paraît inimaginable en France.



Concrètement, les employés Apple non syndiqués peuvent bénéficier d'un remboursement avancé des frais de scolarité dans certains établissements, d'une adhésion gratuite à Coursera et, dans le Connecticut, à New York, en Géorgie, à Washington et dans le New Jersey, ils ont accès à un régime de soins de santé qui les dispense de payer les honoraires des médecins agréés par Apple.



Apple n'a cessé d'améliorer les avantages sociaux de ses employés dans le but d'éviter la syndicalisation. En février, Apple a annoncé une augmentation du nombre de jours de congés de maladie payés, de jours de vacances et de congés parentaux, et en juin, la société a accepté d'assouplir les horaires des employés pour éviter le surmenage.