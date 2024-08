Apple offre un nouveau design à son « Store Éducation »

Depuis hier, Apple propose une nouvelle présentation de son « Store Éducation » sur son site en France. Pour rappel, cette partie de l’Apple Store en ligne est dédiée aux étudiants et enseignants qualifiés, ils peuvent obtenir des produits Apple avec des remises très intéressantes. La seule condition, prouver avant la validation de la commande que vous êtes bien étudiant ou un enseignant pour bénéficier des tarifs moins chers.

Le Store Éducation se refait une jeunesse

Hier en fin de journée, Apple a publié une nouvelle version de sa boutique dédiée à l’éducation, baptisé le « Store Éducation ».

Le nouveau design se distingue par une interface plus moderne et intuitive qui facilite la recherche de produits Apple, chaque visiteur peut ainsi gagner du temps lors de sa navigation. Les prix sont désormais mieux mis en avant et Apple met davantage l’accent sur les avantages tarifaires dont bénéficient les étudiants et enseignants. Par exemple :

L’iPad Pro M4 est proposé à partir de 1099€ sur le Store Éducation, contre 1219€ en tarif public.

L’iPad Air 6 est disponible à partir de 659€, contre 719€ sur l’Apple Store classique.

Les remises offertes par Apple sont particulièrement intéressantes pour les étudiants, comme vous pouvez le remarquer, on retrouve des réductions largement plus attractives que chez les revendeurs, surtout sur des produits très récents.



En plus des réductions sur les produits phares, le Store Éducation propose un accompagnement et des options de personnalisation haut de gamme. Les visiteurs peuvent personnaliser leurs achats en choisissant la puce, la mémoire, la capacité de stockage et la couleur de leurs appareils. De plus, une gravure gratuite est offerte sur demande après validation du panier.



Pour répondre aux questions et préoccupations des utilisateurs, des spécialistes sont disponibles via un chat en ligne, ce service permet de bénéficier de conseils et d’assistance en temps réel par des experts. Pour les étudiants et enseignants qui résident ou travaillent dans des grandes villes, Apple propose une livraison en 2 heures pour recevoir rapidement sa commande, même Amazon n’atteint pas une telle rapidité !



Le Store Éducation d’Apple offre également la possibilité d’échanger un ancien appareil pour obtenir un crédit, ce qui permet une remise supplémentaire non négligeable sur le prix du nouvel appareil. Au passage, cette option permet aussi de participer à une démarche écologique en recyclant son ancien matériel.



En France, le Store Éducation d’Apple est accessible à l’adresse suivante : apple.com/fr-edu/store. Grâce à ce nouveau design et aux multiples avantages proposés, Apple renforce à nouveau son engagement envers la communauté éducative.