Apple discute des risques de syndicalisation avec ses employés en Apple Store

Depuis un peu plus d’un an, Apple fait faire face à une pression de plus en plus importante de la part des employés en Apple Store concernant les conditions de travail. Pour avoir plus de poids, ils n’hésitent plus à se syndiquer, chose que l’on a vu pour la première avec un magasin à Towson, Maryland.



Bloomberg rapporte qu'Apple poursuit ses efforts pour empêcher les magasins de former de telles organisations, notamment en organisant des réunions à l'échelle nationale avec les employés du commerce de détail pour "discuter des risques de la syndicalisation".

Le point sur les efforts de syndicalisation des Apple Store

L'information provient de Mark Gurman, de Bloomberg, dans la dernière édition de la lettre d'information "Power On". Pour une fois, il n’évoque pas les futurs Mac, iPad et iPhone, mais la situation en Apple Store. Selon ce rapport, les responsables des magasins de la firme ont organisé des réunions avec les employés au cours de la semaine dernière, en utilisant des points de discussion basés sur "un message préparé" par les équipes de l'entreprise Apple.

Lors de ces réunions, Apple a mis l'accent sur les "risques de la syndicalisation" et a fait le point sur les efforts de négociation à l'Apple Store de Towson, dans le Maryland. M

Les responsables ont expliqué aux travailleurs que le syndicat représentant les employés de Towson - l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, ou IAM - demandait des cotisations s'élevant à 1,5 % du salaire. Les responsables ont indiqué que cette somme pourrait rapidement s'accumuler au fil du temps et que les employés qui ne s'acquitteraient pas du paiement pourraient être licenciés dans un délai d'un mois, selon les propositions du syndicat.

Les cadres ont également déclaré que le magasin de Towson accordait une plus grande priorité aux employés à temps plein qui souhaitent prendre des jours de congé le week-end, ce qui désavantage les employés à temps partiel. De même, ils ont prévenu les magasins que les employés de longue date du magasin de Towson seraient prioritaires par rapport aux nouveaux employés.

À ce jour, seuls deux Apple Stores aux États-Unis ont voté en faveur de la syndicalisation, dont celui de Towson et un autre à Oklahoma City. Les employés des Apple Stores d'Atlanta et de Saint-Louis sont revenus sur leur décision de se syndiquer, certains d'entre eux critiquant les représentants syndicaux et d'autres imputant cette décision à une "hostilité accrue" de la part d'Apple.

Lors des réunions qui se sont tenues cette semaine, les responsables d'Apple ont spécifiquement utilisé la situation à Saint-Louis comme contre argument.

Ils ont également indiqué que les syndicats pouvaient procéder à des changements sans l'autorisation des employés, reprenant ainsi les propos tenus l'année dernière par Deirdre O'Brien, responsable de la vente au détail chez Apple. Louis, où les travailleurs ont abandonné leurs efforts de syndicalisation l'année dernière et ont critiqué les représentants syndicaux pour les avoir prétendument induits en erreur.

En outre, les responsables ont expliqué le processus de syndicalisation d'une manière que certains employés ont perçue comme une tentative de jeter de l'eau froide sur l'idée. Si seule une petite fraction des employés participe à une élection syndicale - et qu'une majorité de ce groupe vote en faveur de l'adhésion - le syndicat s'appliquera quand même à l'ensemble du magasin, ont expliqué les responsables.

Enfin, Bloomberg souligne qu'Apple l’a joué fine, en rappelant aux employés qu'ils ont le droit de voter sur la syndicalisation, mais qu’ils pouvaient être désavantagés au final.



Reste que les négociations à Towson sont à l’arrêt. Le syndicat a fait une vingtaine de propositions et Apple n'en a fait que deux. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a accepté qu'une seule de ces propositions : "une mise à jour de la politique de non-discrimination qui ajoute une formulation indiquant que le syndicat lui-même ne tolérera pas la discrimination, et non pas seulement Apple".

Apple a rejeté des propositions telles que le passage d'un salaire bihebdomadaire à un salaire hebdomadaire, le recours à un arbitre tiers, la modification des horaires, etc.