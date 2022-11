Les employés de l'Apple Store St Louis veulent se syndiquer

Un groupe d'employés d'Apple Store à Saint Louis, dans le Missouri, a déposé une demande d'élection syndicale. Mercredi, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM), le syndicat qui espère représenter les travailleurs, a déclaré avoir déposé une pétition auprès du National Labor Relations Board pour organiser un vote de syndicalisation. L'IAM dit espérer représenter au moins 82 employés.

Un troisième Apple Store bientôt syndiqué ?

Le syndicat a précédemment déposé une plainte auprès du NLRB, accusant Apple de soumettre ses employés à des réunions où la direction présentait des arguments antisyndicaux. En juin, IAM a aidé les employés du site de Towson Town Center dans le Maryland à devenir le premier syndicat d'Apple Store aux États-Unis à se syndiquer. Le second était à Oklahoma City.

Cette pétition intervient alors que de plus en plus d'employés des magasins de la société cherchent à revoir les conditions sur leur lieu de travail. Au début du mois, les employés de l'Apple Store de Glasgow ont voté massivement en faveur de l'adhésion au syndicat GMB. Ce faisant, Apple Glasgow est désormais en passe de devenir le premier Apple Store syndiqué du Royaume-Uni.



Aux États-Unis, l'entreprise a jusqu'à présent vu deux sites voter en faveur de la syndicalisation, et une poignée d'autres travaillent à tendre vers cela. Les employés de ces magasins accusent l'entreprise de recourir à des tactiques antisyndicales, notamment en limitant l'accès aux tracts en faveur du mouvement. Dans le cas du Towson Town Center, les organisateurs affirment que l'entreprise refuse également d'accorder de nouveaux avantages aux membres du syndicat, alors que les employés non encartés y ont droit.



L'effet boule de neige ?