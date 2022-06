Apple réduit le temps de travail de ses employés en Apple Store (US)

Alors qu'un mouvement de syndicalisation commence dans les Apple Store aux États-Unis, Apple a choisi de réagir en répondant à certaines demandes des employés. Après les questions salariales, le géant californien vient de prendre des décisions sur les conditions de travail, l'une des préoccupations majeures des employés.

Les choses évoluent et dans le bon sens !

Si en France nous avons beaucoup d'acquis en ce qui concerne les conditions de travail, ce n'est pas forcément le cas dans les entreprises américaines. Selon un récent rapport de Bloomberg, plusieurs changements vont avoir lieu dans les Apple Store, la firme de Cupertino souhaite à travers ces décisions faire descendre la colère qui monte dans certaines de ses boutiques aux États-Unis.

Voici les modifications qui vont bientôt apparaître dans le quotidien des salariés :

Minimum de 12 heures sans travailler entre la fin d'une journée de travail et la reprise d'une autre

Les employés n'auront plus à travailler après 20 heures plus de trois jours par semaine (ils pourront choisir de le faire s'ils veulent)

Les semaines de 6 jours de travail sont définitivement terminées, Apple limitera désormais les plannings à 5 jours consécutifs (exception possible les périodes de vacances et de lancement de nouveaux produits)

Les employés qui ont un contrat à temps plein auront le droit à un jour de congé dédié le week-end pour chaque période de 6 mois travaillés.

Selon les employés d'Apple Store qui ont discuté avec Bloomberg quelques heures avant la publication du rapport, Apple aurait confirmé en interne son intention de mettre en place ces changements dans les prochains mois.

Évidemment, ces nouveautés sont les bienvenues et les salariés se disent satisfaits que leurs revendications aient été entendues, même si ça n'a pas été facile de faire bouger les choses.

Apple veut éviter les syndicats

Pour rappel, Apple a également pris d'autres mesures pour les employés d'Apple Store aux États-Unis, on pense par exemple à l'augmentation du salaire qui est passé à 22 dollars de l'heure ou encore aux nombreux avantages révélés en février.

La création des syndicats dans les Apple Store d'Atlanta, du Maryland, de Washington et de New York a provoqué une certaine préoccupation à l'Apple Park, la directrice du commerce de détail d'Apple Deirdre O'Brien a d'ailleurs manifesté son point de vue à ce sujet le mois dernier.



Elle a expliqué que chaque employé avait le droit d'adhérer à un syndicat, mais que ce n'était pas forcément la bonne solution, car dans chacune des boutiques, un large éventail de personnes peuvent répondre aux problèmes du quotidien. O'Brien a également exprimé son inquiétude quant à la difficulté que peut créer un syndicat à mettre en œuvre des changements immédiats et généralisés qui peuvent être bénéfiques pour les salariés.



