Apple apporte quelques avantages pour ses salariés dans les Apple Store aux États-Unis

Il y a 19 min

Actualité Apple

Julien Russo

Les conditions de travail dans les boutiques d'Apple aux États-Unis ont été critiquées à plusieurs reprises ces derniers mois. Si Apple n'a pas réagi dans l'immédiat après la publication de plusieurs articles dans les médias, la firme de Cupertino a préféré étudier les diverses réclamations et mettre en place aujourd'hui des avantages qui étaient très attendus.

Voici ce qui change pour les salariés américains

Pour éviter de perdre des employés qui démissionneraient pour tenter leur chance dans une autre entreprise et attirer plus de personnes dans les sessions de recrutements, Apple a modifié quelques règles pour les salariés en Apple Store.

Moins de contraintes et plus d'avantages, voici comment on pourrait résumer les nouveautés que vient d'annoncer le géant californien.



Dès aujourd'hui, les employés qui possèdent un contrat de travail à temps plein ou partiel vont pouvoir profiter de 12 jours d'arrêts maladie rémunérés par an au lieu de 6. Beaucoup d'employés avaient condamné cette mesure trop stricte surtout en période de pandémie où une infection à la Covid-19 provoque inévitablement une mise à l'écart pendant un long moment.



Toujours à propos des arrêts maladie, un employé qui rencontre des difficultés dans sa vie personnelle pourra se déclarer en "arrêt maladie pour santé mentale" (cela sera pris en compte dans les 12 jours). Auparavant, c'était interdit.

Dernier point, l'arrêt maladie pourra être utilisé pour emmener des proches de la famille chez le médecin, on pense notamment aux enfants ou personnes âgées.

Un accès plus rapide aux congés payés

Les employés en contrat à temps partiel vont enfin pouvoir accéder aux congés payés, Apple s'engage à offrir 6 jours de vacances par an. En ce qui concerne les salariés à temps plein, ils pourront prendre des vacances plus rapidement une fois qu'ils viennent d'être recrutés.

Du côté du congé parental payé, les employés à temps partiel pourront être admissibles à 6 semaines maximum. Ils auront également la possibilité d'augmenter leur temps de travail pendant 1 mois dès leur retour.



Comme vous le savez, aux États-Unis, la sécurité sociale n'existe pas, les Américains doivent payer eux-mêmes leurs soins, ce qui peut coûter très cher et endetter une famille aux revenus faibles.

Apple va soutenir ses employés à temps partiel, ils auront accès à des soins de secours d'urgence à prix réduit que ça soit pour eux, leurs enfants ou leur famille. Apple communiquera une liste d'hôpitaux éligibles à cette mesure, le géant californien veillera à ce que les établissements soient situés dans la ville (ou à proximité) de l'Apple Store.



Évidemment, si on compare aux avantages que possèdent les salariés en France, les évolutions sont minces, mais avec une vision américaine, c'est un geste gigantesque que vient de faire Apple !



