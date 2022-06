Joe Biden se dit fier de voir la première création d'un syndicat dans un Apple Store

Depuis maintenant 1 an, une tendance se constate dans les Apple Store aux États-Unis : les employés se syndiquent pour faire entendre plus facilement leurs revendications liées aux conditions de travail. Si c'est une bonne nouvelle pour les salariés, c'est une moins bonne chose pour Apple qui n'a plus le même pouvoir qu'auparavant et qui doit faire quelques sacrifices sur les salaires, les plannings... Pour la première fois, Joe Biden s'est exprimé à ce sujet.

Joe Biden se dit fier de voir que les salariés en Apple Store osent s'exprimer

Dans le cadre d'une interview dans le média Reuters, Joe Biden a répondu à une question sur le fait que certains Apple Store commençaient à créer des syndicats. Le Président des États-Unis a ouvertement expliqué être fier des employés qui osent dire quand les choses ne vont pas et qui veulent améliorer leurs conditions de travail pour eux et leurs collègues.

Les travailleurs ont le droit de déterminer dans quelle condition ils vont travailler ou ne pas travailler. Tout le monde s'en sort mieux, y compris le produit final qui s'en sort toujours mieux (grâce aux syndicats).

Cette déclaration concerne directement l'Apple Store situé à Towson dans le Maryland. Réputé pour être l'un des précurseurs dans la syndicalisation des boutiques d'Apple aux États-Unis, un récent vote sur 110 employés a défini la création d'une branche au sein du syndicat IAM (Association Internationale des Machinistes). Sur la totalité des votes, 65 des salariés ont voté pour et 33 ont voté contre, certains n'ont pas souhaité s'exprimer.



Pour le moment, Apple n'a pas répondu à la déclaration de Joe Biden. Toutefois, la firme de Cupertino a été claire vis-à-vis des employés qui choisissent de se syndiquer : chacun est libre de faire comme il veut. Cependant, derrière cette image de liberté que désire donner le géant californien, on retrouve des ordres envers les responsables qui doivent "dissuader" le plus possible (avec des arguments déjà préparés) tous les collaborateurs qui hésiteraient à rejoindre un syndicat.