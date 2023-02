Joe Biden veut qu'Apple libère l'iPhone de l'App Store

L'administration nationale des télécommunications et de l'information du ministère du commerce américain a publié aujourd'hui un rapport assez étonnant. Selon le texte, l'App Store d'Apple sur des appareils tels que l'iPhone et l'iPad, ainsi que la boutique concurrente de Google sur Android, "peuvent nuire aux consommateurs en gonflant les prix et en réduisant l'innovation". Elle recommande des changements majeurs dans la façon dont vous utilisez votre iPhone.

Les USA tape sur Apple et Google

Les résultats de l'enquête ont apparemment déterminé que la manière dont Apple distribue les applications sur son iPhone limite l'innovation des concurrents pour "atteindre les consommateurs". En outre, Apple et Google "créent des obstacles pour que les développeurs puissent rivaliser avec les consommateurs en imposant des limites techniques, telles que la restriction du fonctionnement des applications ou l'obligation pour les développeurs de passer par des processus d'examen lents et opaques."



Le rapport indique que, bien qu'il y ait certains avantages, notamment une meilleure sécurité rabâchée par Apple, il précise que "les coûts dépassent largement les avantages et que les protections de la vie privée et de la sécurité peuvent encore être réalisées dans un environnement plus concurrentiel."

Les recommandations pour booster le marché des apps

Ainsi, la NTIA et l'administration du président Joe Biden recommandent une série de changements radicaux :

Les consommateurs devraient avoir plus de contrôle sur leurs appareils - le rapport indique que vous devriez pouvoir choisir des applications par défaut pour le courrier et la navigation web (vous pouvez déjà le faire sur l'iPhone), utiliser des magasins d'applications mobiles alternatifs et supprimer les applications préinstallées comme Notes ou Apple Music.

- le rapport indique que vous devriez pouvoir choisir des applications par défaut pour le courrier et la navigation web (vous pouvez déjà le faire sur l'iPhone), utiliser des magasins d'applications mobiles alternatifs et supprimer les applications préinstallées comme Notes ou Apple Music. Les opérateurs de boutiques d'applications ne devraient pas pouvoir "auto-préférer" leurs applications de manière anticoncurrentielle - le rapport indique qu'Apple et Google ne devraient pas pouvoir favoriser leurs propres applications dans les recherches sur l'App Store ou faire de la discrimination à l'encontre d'applications similaires aux leurs.

- le rapport indique qu'Apple et Google ne devraient pas pouvoir favoriser leurs propres applications dans les recherches sur l'App Store ou faire de la discrimination à l'encontre d'applications similaires aux leurs. Les opérateurs devraient lever les restrictions sur les moyens alternatifs permettant aux consommateurs de télécharger et d'installer des applications - le rapport indique que les utilisateurs devraient être Apple ne devrait pas pouvoir restreindre le sideloading (téléchargement d'une application à partir d'un autre endroit que l'App Store), les magasins d'applications alternatifs et les applications web.

- le rapport indique que les utilisateurs devraient être Apple ne devrait pas pouvoir restreindre le sideloading (téléchargement d'une application à partir d'un autre endroit que l'App Store), les magasins d'applications alternatifs et les applications web. Limiter les options d'achat in-app - le rapport indique que les exigences imposées aux développeurs d'utiliser quelque chose comme l'achat in-app sur iOS devraient être interdites.

Ces recommandations devraient ravir Epic Games, Spotify et autres qui combattent actuellement Apple. De son côté, la firme qui est attaquée un peu partout sur la planète pour son monopole, devrait avoir de plus en plus de mal à surseoir l'ouverture de son App Store au sideloading.



Dans ce cas, les clients qui le souhaitent pourraient faire comme sur Mac, à savoir installer des applications téléchargées sur le web sans passer par l'App Store.



Plus intéressant encore, la NTIA fait également ces recommandations pour Google, alors qu'Android est beaucoup moins restrictif et autorise déjà le sideloading et les magasins d'applications alternatifs. Un nouveau coup dur pour Apple, après une demande similaire de la Commission Européenne.



Nous suivrons de près le déroulement de cette affaire qui est loin d'être terminée !