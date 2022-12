Apple va autoriser l'installation d'applications sans passer par l'App Store !

Non ce n'est pas une blague ! Bloomberg affirme qu'Apple devrait dès l'année prochaine autoriser le sideloading sur l'iPhone et sur l'iPad. Une fois de plus, c'est l'Europe qui aurait fait flancher le GAFAM.

Un rêve qui devient réalité pour de nombreuses personnes

Coup de tonnerre en provenance de Bloomberg ! Nos confrères américains viennent de confirmer qu'Apple aurait finalement craqué face à la législation européenne et devrait donc autoriser dans le futur l'installation d'applications sur iPhone et iPad sans passer par l'App Store.



Une annonce tonitruante tant on connait l'avis négatif du géant américain sur le sujet. De ce fait, les développeurs n'auraient plus l'obligation de passer par la boutique d'Apple et de payer la légendaire commission de 15 %-30 % qui fait débat depuis des années.



Visiblement, seule l'Europe serait concernée dans un premier temps. Les États-Unis et d'autres pays à travers le monde pourraient rapidement suivre le mouvement à l'avenir. Sans suspens, cette mise en place sera faite à contre cœur et la pomme a sûrement quelques atouts en tête pour dissuader au maximum ses utilisateurs de s'éloigner de l'App Store.



On évoque un processus obligatoire et payant qui serait facturé aux développeurs qui souhaitent passer par cette méthode. Développer une app sur iPhone ne sera jamais gratuit, quelle que soit la méthode empruntée.

Pour rappel, Apple ne cesse d'indiquer que l'ouverture aux applications hors App Store sur iPhone et iPad serait un grand danger pour la sécurité de tous. Espérons que cet argument soit légèrement surcoté, même s'il est en partie vrai.



Ce changement serait prêt pour la rentrée 2023 et la sortie d'iOS 17. Cependant, certains employés de Bloomberg suggèrent que cela pourrait avoir un impact négatif sur plusieurs fonctionnalités liées à la mise à jour annuelle.



N'oublions pas que l'iPhone va également s'équiper d'un port USB-C très prochainement et dire adieu au lightning. Une fois ces deux énormes projets actifs sur l'iPhone, le smartphone le plus populaire du monde ressemblera un peu plus à un Android…