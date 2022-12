Apple ne compte pas adopter le RCS malgré l'obligation de l'UE

Apple veut bien faire d'énormes concessions, mais il ne faut pas trop en demander quand même. Le seul moyen actuel de respecter à 100 % la future loi DMA, c'est d'adopter le RCS sur l'app Messages. Un refus catégorique même s'il va vite falloir trouver une autre solution.

Un sujet encore tabou

L'année 2022 n'est pas de tout repos pour Apple ! À cause Grâce à l'Union Européenne, l'iPhone va passer à l'USB-C au plus tard fin 2024 et les applications vont pouvoir être installées en dehors de l'App Store.



En revanche, pour ce qui est de l'obligation d'accueillir les services tiers dans iMessage et donc dans l'app Messages, c'est une autre affaire. À l'heure actuelle, Apple n'a pas encore trouvé un moyen sécurisé d'autoriser ses concurrents à se faufiler dans l'application de discussion de la pomme.

L'impossibilité de maintenir le chiffrement de bout en bout est une véritable problématique et l'idée d'adopter le RCS n'est pas du tout une solution envisagée malgré le forcing de Google. Durant les deux prochaines années, la firme de Cupertino va devoir travailler d'arrache-pied pour trouver la parade.



Si rien n'est fait d'ici là, l'amende infligée par l'UE s'élèverait à 20 % du chiffre d'affaires mondial annuel de la société. Autant dire qu'il est quasi certain qu'une solution sera prochainement annoncée. L'avenir de l'iPhone n'est pas de tout repos.