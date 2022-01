Apple repousse l’obligation de proposer la suppression de compte dans les apps

Il y a 6 heures

Développement iOS / MacOS

Medhi Naitmazi

Apple a repoussé l'application de certaines règles pour les développeurs qui devaient entrer en vigueur le 31 janvier 2022. Parmi elles, on trouve notamment la nécessité d’offrir une solution simple pour les utilisateurs qui veulent supprimer leur compte au sein d’une application. Mais aussi les moyens de paiement hors in-app.

Les paiements hors in-app toujours autorisés

Tout d'abord, rappelons que lors du premier confinement de 2020, Apple a autorisé les applications offrant des services de groupe en temps réel à utiliser des méthodes de paiement autres que l'achat in-app traditionnel. Cette exception a été introduite pour aider les entreprises à survivre pendant la pandémie. Alors que la COVID n'est pas encore reléguée au rang de la maladie endémique (en tout cas pas partout), Apple a décidé de prolonger plusieurs mesures jusqu'en juin.



Concernant les événements de groupe en ligne, c'est d'ailleurs le deuxième report. La firme de Cupertino avait été sous le feu des critiques à cause de sa commission de 30%, alors que certains concurrents comme Facebook ne prenaient aucune marge pour accompagner les entrepreneurs.



Ce point est complètement différent des ouvertures récentes sur les paiements externes aux Pays-Bas ou en Corée du Sud.

La suppression de compte n'est pas encore obligatoire

Concernant les règles de suppression de compte, Apple a averti en octobre 2021 que toutes les applications avec création de compte devaient rendre possible leur suppression d'ici au 31 janvier 2022. Selon Apple, cette action devrait permettre de supprimer complètement le compte d'un utilisateur ainsi que toutes ses données personnelles. Elle a déclaré qu'elle accordait un délai supplémentaire aux éditeurs et aux développeurs d'applications, car elle reconnaît la complexité de la mise en œuvre de cette fonctionnalité.

La directive 5.1.1 de l'App Store Review permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données personnelles en stipulant que toutes les applications qui permettent la création d'un compte doivent également permettre aux utilisateurs de demander la suppression de leur compte à partir de l'application. Cette exigence devait s'appliquer à toutes les applications soumises avant le 31 janvier 2022. En raison de la complexité de la mise en œuvre de cette exigence, nous avons reporté la date limite au 30 juin 2022 pour vous donner plus de temps.



Veuillez garder ces exigences à l'esprit lors de la mise à jour de votre application : L'option de suppression de compte doit être facile à trouver dans votre application.

Il est insuffisant de ne fournir que la possibilité de désactiver temporairement ou de désactiver un compte. Les personnes doivent pouvoir supprimer le compte ainsi que leurs données personnelles.

Dans les secteurs fortement réglementés, les applications devront peut-être prévoir des flux d'assistance supplémentaires pour confirmer et faciliter le processus de suppression du compte.

Respectez les exigences légales applicables au stockage et à la conservation des informations relatives aux comptes des utilisateurs. Cela inclut le respect des lois locales dans différents pays ou régions. Comme toujours, consultez votre conseiller juridique.

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'Apple repousse la mise en place de règles importantes. En 2020, la transparence du suivi des applications avaient été repoussé et finalement rendu obligatoire en avril 2021 avec iOS 14.5, suite à de nombreuses plaintes des éditeurs et notamment de ceux qui comptent sur la publicité ciblée pour tout ou partie de leurs revenus.

En 2017, Apple avait annoncé la fin des requêtes HTTP non sécurisées au sein des apps, mais cette obligation n'a jamais été complètement appliquée, la société autorisant toujours les développeurs à désactiver l'option ATS du fichier de configuration des applications pour permettre les requêtes non HTTPS.



