Apple rappelle que la suppression de compte dans les apps sera obligatoire au 30 juin

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Apple a déjà repoussé plusieurs fois des règles annoncées pour les développeurs comme le passage à HTTPS en 2017, la transparence du suivi en 2020 et dernièrement la suppression d’un compte crée au sein d’une app. Cette règle devait entrer en vigueur le 31 janvier 2022. Mais les développeurs ont eu un sursis pour proposer une solution de suppression au sein de leur service. Apple leur fait un ultime rappel.

La suppression de compte bientôt obligatoire

Concernant les règles de suppression de compte annoncées en juin 2021 avec iOS 15, Apple avait initialement averti en octobre 2021 que toutes les applications avec création de compte devaient rendre possible leur suppression d'ici au 31 janvier 2022, avant de repousser l’échéance à juin.



Le constructeur américain a rappelé cette nuit aux développeurs que toutes les applications qui prennent en charge la création de comptes doivent être dotées d'une fonctionnalité de suppression de compte à compter du 30 juin 2022.

La date limite a été repoussée pour donner aux développeurs plus de temps pour effectuer des changements, et la règle sera officiellement appliquée à la fin du mois de juin.



Selon les directives d'Apple, les applications doivent permettre aux utilisateurs de trouver facilement l'option de suppression de compte. Il ne suffit pas qu'une application propose de désactiver temporairement un compte. Un compte doit pouvoir être supprimé, ainsi que toutes les données personnelles.



Apple indique que certaines applications dans des secteurs très réglementés peuvent utiliser les flux du service clientèle pour confirmer la suppression du compte, mais les applications en dehors de ces secteurs ne doivent pas obliger les gens à passer un appel, à envoyer un e-mail ou à franchir d'autres obstacles pour supprimer un compte.



Les développeurs peuvent trouver plus d'informations sur les exigences en matière de suppression de compte sur le site d'Apple.