Apple a bloqué de nombreux compte Apple ID, réinitialisation du mot de passe obligatoire

Depuis ce week-end, nombreux sont les lecteurs qui nous alertent sur une potentielle faille au niveau des comptes Apple ID. En réalité, la firme de Cupertino a bloqué l'accès à une partie de ses clients, les obligeant à réinitialiser leur mot de passe avant de pouvoir se reconnecter.

Comme nous l'avons expérimenté ce matin-même sur l'un de nos comptes, tous les appareils reliés à un identifiant bloqué se voient automatiquement déconnectés. Et à la reconnexion, l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV ou le Vision Pro demande explicitement de réinitialiser leur mot de passe pour poursuivre.

Mais ce n'est pas la seule conséquence. Cette "situation" a entraîné d'autres problèmes d'identification Apple pour les utilisateurs dont la protection contre le vol d'appareil est activée et qui se trouvent loin d'un lieu de confiance, ainsi que la réinitialisation de tous les mots de passe spécifiques à une application précédemment configurés dans iCloud.



Comme vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux X et Reddit notamment, la vague de blocage a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Mais tout le monde n'est pas touché.



Apple n'a pas encore communiqué à propos de ce changement d'envergure, et la page web consacrée à l'état des systèmes ne laisse rien transparaitre. Notre petit doigt nous dit que tout cela est lié aux attaques par réinitialisation de mot de passe qui cible les clients Apple depuis des semaines. La firme a certainement voulu être prudente et devancer les pirates en verrouillant les comptes dont le mot de passe était soit trop faible, soit en balade sur Internet. L'application Réglages de l'iPhone alerte régulièrement les clients quand c'est le cas, proposant justement de changer les accès des services concernés.

Apple just demanded I enter my AppleID password, then after doing so it requested my phone passcode,



then locked my account and demanded I reset my AppleID password



Bizarre pic.twitter.com/pFGazqXGP1