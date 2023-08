La recharge rapide de l'Apple Watch sera obligatoire pour les fabricants d'accessoires

Apple a indiqué aux fabricants d'accessoires pour l'Apple Watch qu'ils devront passer à son module de charge rapide, selon une information obtenue par nos amis d'AppleInsider. Voilà qui devrait écrémer un peu parmi la tonne de produits actuellement disponibles pour les montres de la marque américaine.

Date limite le 31 août

Le chargement rapide de l'Apple Watch a été introduit avec l'Apple Watch Series 7 en 2021, permettant aux montres de se recharger rapidement de 0 à 80 % en 45 minutes environ. Apple a apparemment connu des pénuries de modules de charge nouvelle génération au début, obligeant certains fabricants d'accessoires MFi à utiliser l'ancienne technologie, plus lente. À l'avenir, Apple se concentrera uniquement sur la production les composants de charge rapide.

Les entreprises peuvent continuer à soumettre des plans pour des accessoires qui incluent la variante originale du module de charge de l'Apple Watch (C162), bien plus lent, jusqu'au 31 août 2023. Le module C162 fourni par l'entreprise américaine ne sera plus disponible via son programme MFi à partir du 30 septembre 2023. Seul le module de charge rapide (C962) sera ensuite disponible par la suite pour ceux qui désirent commercialiser des produits certifiés par la pomme.



Outre le fait que que ce soit dans l'intérêt des utilisateurs, c'est également un bon moyen pour Apple d'augmenter le prix du module C962, ce qui signifie que certains accessoires existants pourraient voir leur prix augmenter dans les mois à venir.



Qui a déjà acheté un chargeur ou un support de charge pour une Apple Watch récente et s'est retrouvé avec une charge lente ? Avec ce changement, cela ne devrait plus arriver, si toutefois vous optez pour un accessoire certifié.



PS : rappelons notre dossier sur les bracelets pour Apple Watch en promotion.