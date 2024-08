Apple Cash : la vérification de l’identité sera obligatoire pour les transferts de plus de 500$

Aux États-Unis, il y a quelque chose de fantastique qui s’appelle « Apple Cash », cela donne la possibilité aux propriétaires d’iPhone de s’envoyer de l’argent via une conversation iMessage. Cette fonctionnalité est appelée à évoluer avec le transfert d’argent par simple rapprochement entre deux iPhone, un peu comme un NameDrop. Jusqu’à aujourd’hui, aucun transfert d’argent nécessitait de vérification d’identité puisque celle-ci est vérifiée à l’activation du service. Cependant, Apple va être contraint d’être plus stricte dans l’utilisation de ce service !

Apple Cash va demander une vérification d’identité systématique sur un montant de 500$ minimum

À partir du 4 octobre 2024, Apple introduira une nouvelle mesure de sécurité pour les utilisateurs de son service Apple Cash : la vérification de l’identité sera désormais obligatoire pour tout utilisateur souhaitant effectuer des transferts P2P (de personne à personne) dépassant un total de 500 dollars.



Encore indisponible en France (à notre plus grand regret), Apple Cash est un service intégré dans l’application Messages sur iOS qui permet d’envoyer de l’argent aussi simplement qu’un message texte. À partir d’iOS 18, cette fonctionnalité sera encore améliorée avec l’introduction de “Tap to Cash”, permettant d’effectuer des transferts en touchant simplement deux appareils Apple ensemble (comme NameDrop).

L’obligation de cette nouvelle exigence de vérification d’identité est liée à des réglementations strictes imposées par la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), l’agence américaine chargée de la lutte contre les crimes financiers. Aux États-Unis, les institutions financières sont tenues de recueillir des informations sur leurs clients dans le cadre des processus KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering). Avec l’expansion de ses services financiers, notamment via Apple Pay, Tap to Cash et l’Apple Card, Apple est désormais considérée par la FinCEN non seulement comme une entreprise technologique, mais aussi comme une institution financière à part entière.



Ce changement aligne Apple avec ses concurrents tels que PayPal et Venmo, qui exigent déjà une vérification d’identité pour permettre l’utilisation complète de leurs services. Apple a pris soin d’informer ses utilisateurs de cette nouvelle exigence par e-mail :

À partir du 4 octobre 2024, nous commencerons à exiger que les utilisateurs vérifient leur identité pour envoyer plus d'un total de 500 $ en transferts P2P (qu'il s'agisse d'envoyer à partir de votre solde Apple Cash et/ou d'une carte de paiement prise en charge dans Wallet). Les transactions d'envoi P2P antérieures seront prises en compte dans cette limite.

Nous avons précisé que les limites hebdomadaires de transfert P2P s'appliquent aux transferts P2P que vous envoyez et recevez.

Avec cette évolution, Apple réaffirme aussi son engagement à offrir des services sécurisés et conformes aux standards les plus élevés, tout en continuant d’innover dans le domaine des paiements numériques.



Source