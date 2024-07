Sideloading obligatoire : Apple va "séparer" l'App Store européen du reste du monde

Apple s'est toujours opposé à la concurrence dans la distribution des applications au sein de son écosystème, l'entreprise a sans cesse mis en avant les potentiels problèmes de sécurité, d'arnaques et de confidentialité que cela pourrait générer. Aujourd'hui, le géant californien n'a plus le choix en Europe, à cause d'une nouvelle loi qui débarque dans quelques mois, Apple va être obligé de donner la possibilité aux utilisateurs de télécharger des applications qui ne viennent pas de l'App Store. Apple s'est organisé à cette transition selon un récent rapport.



: Nous avions raison, Apple se conformera à l'Europe en 2024.

Un App Store "coupé en deux"

Apple est contraint de faire face à une transformation majeure de son App Store en Europe. La récente rencontre entre Tim Cook et Margrethe Vestager, la commissaire de la concurrence de l'Union européenne, à l'Apple Park, a jeté les bases d'une nouvelle ère dans le domaine des applications mobiles.



Au cœur de cette transformation se trouve l'obligation imminente pour Apple de se conformer à la Directive sur les marchés numériques (DMA) de l'UE. Cette directive impose à Apple de permettre non seulement l'installation de magasins d'applications tiers sur ses appareils, mais aussi le chargement latéral (sideloading) d'applications. Cette mesure vise à casser le monopole d'Apple sur la distribution des applications et à ouvrir le marché à une concurrence plus équitable dans l'écosystème pommé.

Également, Apple devra offrir aux développeurs la liberté de promouvoir leurs applications en dehors de l'App Store et d'utiliser des systèmes de paiement tiers. Cette décision a le potentiel de changer radicalement la manière dont les développeurs et les consommateurs interagissent avec l'App Store.

Une organisation minutieuse de la part d'Apple

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple se prépare activement à couper son App Store "en deux" entre celui de l'Europe et celui disponible au-delà des frontières européennes. Cette approche signifierait des fonctionnalités et des politiques distinctes pour les utilisateurs de l'UE, par rapport au reste du monde. Cela pourrait inclure une version spécifique de l'App Store pour l'UE, qui serait conforme aux nouvelles réglementations.



Les changements apportés à l'App Store en UE sont une réponse directe à la loi DMA, avec une mise en œuvre qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. La date limite pour qu'Apple se soumette à la loi est fixée au 7 mars, laissant à l'entreprise un peu plus de sept semaines pour effectuer ces changements historiques dans iOS 17.4, certainement.



Cette évolution va signifier une plus grande liberté de choix et de flexibilité pour les consommateurs européens, tout en posant de nouveaux défis à Apple dans la gestion de son écosystème d'applications.



Source