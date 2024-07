Margrethe Vestager n'a pas lâché le sideloading face à Tim Cook

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a rencontré hier la responsable antitrust de l'Union européenne, à l'Apple Park, dans le cadre d'une série de différends entre les deux organisations. L'un des enjeux majeurs concerne le sideloading, l'installation d'applications hors du circuit habituel, à savoir l'App Store. Comme on pouvait s'y attendre, la représentante de l'instance européenne n'a pas courbé l'échine devant le patron d'Apple. La DMA s'appliquera.



: C'est fait, Apple se soumet à l'Europe avec iOS 17.4.

l'Union européenne met la pression sur Apple

La réunion au sein du campus de la firme américaine a porté sur la politique européenne en matière de concurrence et sur la réglementation numérique. Sur le réseau X/Twitter, Margrethe Vestager a expliqué qu'elle insistait sur l'obligation imminente d'Apple de permettre aux utilisateurs d'installer des boutiques d'applications tierces et des applications via le chargement latéral (sideloading) en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).

Les deux responsables ont également évoqué les enquêtes en cours impliquant Apple, telles que la plainte déposée par Spotify contre Apple Music, mais Mme Vestager a refusé de fournir des détails plus précis sur la discussion. Pour le coup, le lobbying d'Apple ne semble pas avoir été suffisant.

2 main points from my meeting w/ @tim_cook @apple ⬇️



👉 compliance w/ #DMA, e.g. @Apple doit permettre la distribution d'#apps en dehors du @AppStore



👉 en cours @EU_Competition enquête @AppleMusicpic.twitter.com/G2gP51IW8L — Margrethe Vestager (@vestager) January 12, 2024

L'Europe est en train de faire plier Apple

Apple est confronté à toute une série de problèmes dans l'Union européenne, tels qu'un litige fiscal de 14 milliards de dollars et un accord potentiel visant à ouvrir la technologie NFC de l'iPhone aux services de paiement d'entreprises concurrentes. Plus important encore, de nouvelles règles européennes désignent les grandes entreprises technologiques comme des "gardiens" et les obligent à ouvrir leurs différents services et plates-formes à d'autres entreprises et développeurs. La DMA devrait obliger Apple à apporter des modifications importantes au fonctionnement de l'App Store, de FaceTime et de Siri en Europe. Par exemple, Apple sera obligé de donner aux développeurs la possibilité de promouvoir leurs offres en dehors de l'App Store et d'utiliser des systèmes de paiement tiers.



Voilà qui promet de grands changements dans iOS 18, et certainement même avant avec iOS 17.3 ou iOS 17.4. Tout cela intervient après une première bataille gagnée par l'UE contre Apple, le fameux port unique de charge. L'instance a réussi à faire abandonner le Lightning à Apple, l'USB-C étant arrivé sur l'iPhone 15 en 2023.