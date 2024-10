Tim Cook va rencontrer Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne

La Commission européenne a exprimé plusieurs préoccupations au sujet des pratiques commerciales d’Apple ces dernières années. Parmi elles, la gestion de la distribution des applications dans l’écosystème Apple ou encore la commission de 30% imposée aux développeurs qui a été un point de discorde majeur. De plus, la Commission a également mis en question la politique d’Apple concernant l’adoption d’un port unique, il a fallu passer une loi pour obliger l’intégration du port USB-C sur tous les produits Apple. Aujourd’hui, le géant californien a décidé de ne pas entrer en conflit avec la Commission européenne, Tim Cook va jouer la carte de la discussion en rencontrant la vice-présidente et la cheffe antitrust de la Commission européenne.

Une rencontre inattendue entre Cook et Vestager

Margrethe Vestager, une figure emblématique de la réglementation européenne, entame une visite importante aux États-Unis. Ce voyage professionnel comprendra des rencontres avec les dirigeants de plusieurs géants de la technologie américaine, dont Apple, Alphabet, Broadcom, Nvidia et OpenAI. Au cœur de ces échanges : la réglementation numérique européenne et la politique de concurrence.



Lors de sa rencontre avec Tim Cook, il est probable que Margrethe Vestager aborde des questions spécifiques liées aux pratiques d’Apple qui sont souvent jugé par d’autres entreprises comme étant anticoncurrentielles, on pense par exemple à Epic Games et Spotify qui sont les deux principaux dénonciateurs de la politique d’Apple. Parmi les sujets brûlants figurent la distribution des applications et les récentes lois européennes visant à faciliter l’ouverture des stores tiers. Ces discussions pourraient marquer un tournant dans la manière dont Apple gère son App Store et interagit avec d’autres développeurs et entreprises.

Tim Cook va pouvoir s’exprimer et partager le point de vue d’Apple sur de nombreux sujets

D’autre part, Apple a exprimé publiquement à plusieurs reprises des préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité liées à l’ouverture des stores tiers en Europe. Ces inquiétudes, partagées par d’autres acteurs du secteur, soulignent le défi consistant à équilibrer l’innovation technologique avec la protection des utilisateurs. La rencontre avec Vestager offre une occasion unique pour Tim Cook de présenter ses arguments et de chercher des solutions communes pour suivre les règles de l’Union européenne tout en protégeant les utilisateurs qui ont toujours connus une certaine « excellence » dans la sécurité et la confidentialité sur iOS et les autres OS.



Ces réunions, au-delà de leur impact sur Apple, pourraient façonner l’avenir de la réglementation technologique et de la politique de concurrence en Europe. Elles permettent la coopération internationale pour surmonter les défis et les opportunités de l’industrie technologique.



