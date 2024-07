La vice-présidente des finances d'Apple s'en va chez Sonos

La vice-présidente des finances d'Apple va bientôt rejoindre la société Sonos, spécialisée dans la vente d'enceintes et de systèmes audio sans fil pour maison. Elle devrait globalement avoir le même rôle, à savoir la gestion des finances de la marque. Elle était au sein d'Apple depuis treize ans.

Sonos n'a pas fait les choses à moitié pour nommer son nouveau chef des finances en 2024. La marque annonce avoir tout simplement embauché l'actuelle vice-présidente des finances d'Apple, en poste depuis treize longues années.



Une place de directeur financière qui débutera dès le 22 janvier et qui semble totalement approuvée par Patrick Spence, directeur général de Sonos. Elle remplacera Eddie Lazzarus, directeur financier, qui aura pour sa part un nouveau rôle mêlant directeur juridique et directeur de la stratégie.

La profondeur et l'étendue de son expérience dans des entreprises de classe mondiale comme Apple et Cisco la rendent parfaitement adaptée pour tirer parti de notre élan et saisir l'opportunité à venir.