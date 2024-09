J.D. Vance, vice-président de Donald Trump, accuse gravement Apple à tort

Depuis plusieurs mois, une campagne présidentielle à haute intensité a lieu entre Donald Trump et Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden et le 45e Président des États-Unis s'affrontent pour tenter de se faire élire le 5 novembre 2024 à la tête du pays. Si Trump et Harris occupent tous deux les chaines d'infos toute la journée, c'est le cas aussi de leurs vice-présidents qui sont déjà choisis et qui font campagne à leurs côtés. Du côté de Trump on retrouve J.D. Vance et de l'autre, Tim Waltz.

L'énorme erreur de J.D. Vance lors d'une interview

J.D. Vance, qui jusque-là menait une campagne presque irréprochable, sans véritable controverse, a vu les choses basculer récemment. Choisi comme candidat à la vice-présidence aux côtés de Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine de 2024, il a formulé de graves accusations à l'encontre d'Apple lors d'une interview sur la chaine CNBC.



Beaucoup de personnes ont l'image d'Apple comme une entreprise qui exploite des travailleurs dociles en situations précaires en les faisant travailler dans des conditions de travail catastrophiques. Ce qui est certain, c'est que les salaires sont bas et que les journées sont bien plus longues, que nos 7 heures en France sur des contrats de 35 heures. Cependant, Apple veille à ce que ses partenaires en Asie respectent les salariés en leur procurant des salaires convenables pour le secteur, de bonnes conditions de travail et surtout qu'ils ne se font pas exploiter, sans pouvoir démissionner ni être rémunérés pour leur production quotidienne.

Le problème, c'est que J.D. Vance a ouvertement déclaré qu'Apple bénéficiait du travail des "esclaves chinois", ce qui est évidemment faux. Le vice-président de Donald Trump qui ne s'appuie sur aucune source pour déclarer cela, a mis en avant une fausse information dans une émission regardée par des millions d'américains en pleine journée.

Une réalité bien différente

On ne va pas se le cacher, si Apple produit dans des pays comme la Chine, l'Inde ou le Vietnam, c'est principalement pour réduire les coûts de fabrication de ses produits et maximiser sa marge. Cependant, ce n'est pas pour autant que l'entreprise ne se préoccupe pas des conditions de travail des personnes qui assemblent quotidiennement des centaines de milliers de ses produits pour les expédier dans le monde entier.



Sur le site d'Apple, on retrouve plusieurs déclarations officielles à propos du travail forcé dans les usines partenaires en Asie, voici ce que déclare Apple :

Apple prend au sérieux la question de l'esclavage moderne et du travail forcé dans sa chaîne d'approvisionnement en Asie. La société effectue régulièrement des audits rigoureux de ses fournisseurs pour s'assurer de leur conformité à son Code de conduite. Ces inspections incluent des visites physiques d'usines, des entretiens avec des employés et des examens approfondis des dossiers afin de vérifier que les droits des travailleurs sont respectés. Les résultats des audits sont suivis de plans d'action corrective, notamment en cas de violations graves, qui doivent être corrigées immédiatement.



Apple collabore avec des organisations comme la Fair Labor Association (FLA) pour réaliser des audits indépendants dans des usines, notamment celles de Foxconn. Ces inspections évaluent les conditions de travail, la sécurité, les heures de travail et les salaires. Apple a également mis en place des outils pour surveiller les pratiques de recrutement dans toute sa chaîne d'approvisionnement​.

Si dans ses interventions télévisées J.D. Vance a un discours globalement pertinent avec des informations très souvent vérifiées avant d'être abordées devant les caméras, le vice-président de Donald Trump a cette fois-ci communiqué une information complètement erronée et portée des accusations très graves envers Apple qui fait pourtant des efforts considérables pour éviter tout mauvais traitement chez ses sous-traitants. Elle produit d'ailleurs chaque année un manifeste concernant la qualité de travail au sein de l'entreprise et chez ses partenaires.



Source