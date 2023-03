L'AirPower est toujours prévu chez Apple (5 ans et demi après son annonce)

Vous souvenez-vous de l'AirPower ? Annoncé en même temps que l'iPhone X en 2017, il était censé être un "tapis de charge" révolutionnaire qui allait permettre de recharger en simultanée votre iPhone, Apple Watch et paire d'AirPods. Ce produit n'a jamais vu le jour, car les ingénieurs d'Apple ont rencontré trop de difficultés sur la gestion de la chaleur quand 3 appareils se rechargeaient en même temps. Si on pensait le projet abandonné, il serait toujours vivant en interne !

L'AirPower sortira bien un jour

Selon le dernier bulletin d'information de Mark Gurman sur Bloomberg, le projet AirPower est toujours en cours chez Apple, l'entreprise n'a pas abandonné l'idée de proposer une véritable solution alternative aux tapis de charge des accessoiristes populaires. Le journaliste affirme avoir obtenu des informations indiquant qu'un accessoire du type "AirPower" sortira dans un avenir lointain.



Apple qui a sans cesse des exigences qualité très élevées et des normes de sécurité très strictes n'a pas souhaité commercialiser un AirPower qui pourrait surchauffer lors de la recharge de 3 appareils. L'entreprise a voulu que la chaleur générée par les bobines soit maîtrisée à 100%, ce qui n'a malheureusement pas été le cas.

Pour l'instant, le chargeur MagSafe Duo Charger d'Apple est le seul socle de recharge multi-appareils qu'Apple propose, et il ne peut charger que deux appareils à la fois dans une position prédéfinie.



Dan Riccio, l'ancien responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple, avait déclaré dans un communiqué publié le 29 mars 2019 qu'"après un travail considérable, nous avons déterminé qu'AirPower ne répondrait pas à nos normes élevées et nous avons abandonné le projet. Nous restons dédiés à l'amélioration de l'expérience sans fil parce que nous pensons toujours que le sans-fil est la voie de l'avenir."

L'AirPower verra-t-il le jour ?

Certains leakers en sont persuadés, Apple ne restera pas sur cet échec. En attendant, des accessoiristes proposent des alternatives. C'est le cas chez Zumsey qui vend un chargeur induction pliable 3 en 1, ou encore chez Yoxinta qui commercialise un chargeur induction pliable 3 en 1 en une seule partie avec un support qui permet à votre iPhone de rester debout.



